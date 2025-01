Tak Piotr Zieliński zareagował na aferę o Narodowy. Jaśniej się nie da

Szokujące wieści wypłynęły do sieci parę dni temu, kiedy portal Meczyki.pl ogłosił, że reprezentacja Polski "wyprowadza się" ze Stadionu Narodowego i najbliższe mecze rozegra na Stadionie Śląskim. Radykalne działania podjęli jednak premier Donald Tusk oraz minister Sławomir Nitras. Ostatecznie doszło do zmiany decyzji, co uradowało sporą część kibiców. Co na ten temat uważa Piotr Zieliński?

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl