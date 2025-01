Ależ Karol Świderski dostał konkurenta. Sensacyjny transfer!

W ostatnim czasie Karola Świderskiego łączono z powrotem do Europy - pojawiły się nawet plotki o transferze do... Legii Warszawa. I choć przyszłość napastnika reprezentacji Polski wciąż nie jest jasna, to wygląda na to, że Charlotte FC chce się zabezpieczyć na wypadek jego odejścia. Klub ściągnął napastnika, który rozegrał ponad 300 spotkań w Premier League. "Talent klasy światowej" - czytamy.

