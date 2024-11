Niestety. Alarm ws. Matty'ego Casha. Ważne informacje dla Probierza

Matty Cash nie zdobył jeszcze zaufania Michała Probierza. Szkoleniowiec nie powołał go na Euro 2024. Wprawdzie wówczas Polak zmagał się z lekkim urazem, ale twierdzono, że na imprezę w Niemczech byłby gotowy. Uraz doskwierał mu również we wrześniu, przez co selekcjoner nie zaprosił go na zgrupowanie. Obrońca był do jego dyspozycji już w październiku, ale wówczas Probierz nie zdecydował się go powołać, co wywołało spore kontrowersje.

- Dla mnie to absurd, że piłkarz z Premier League jest pomijany przy powołaniach. (...) Cash powtarza, że rozwinął się jako piłkarz, że przy Emerym urosła jego świadomość taktyczna. Oczywiście nikt nie zmusi Michała Probierza do powołania Casha, ale czy nas na to stać? - zastanawiał się Mateusz Borek. Kibice wierzyli, że szkoleniowiec w końcu posłucha ekspertów i da szansę piłkarzowi Aston Villi. Okazuje się jednak, że nawet gdyby chciał, to może nie mieć takiej możliwości.

Złe wieści ws. Casha. Przymusowa pauza

Cash znów nabawił się kontuzji. Wyszedł w podstawowym składzie na niedzielny mecz z Tottenhamem (1:4), ale mimo solidnego występu już w 60. minucie musiał opuścić murawę. - Poczuł coś w łydce. Nie wiemy na ten moment, o jak poważnej sprawie mówimy, ale poczuł. Więcej dowiemy się po badaniach - przekazał na pomeczowej konferencji prasowej Unai Emery.

Teraz nowe wieści w sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Wiadomo już, ile czasu Cash będzie pauzował. "Matty Cash przeszedł badania i jego przerwa ma potrwać około tydzień. Nie zagra w meczach z Club Brugge i Liverpoolem" - przekazał dziennikarz na X.

Jeśli rekonwalescencja przebiegnie zgodnie z planem, to teoretycznie piłkarz mógłby być dostępny na listopadowe zgrupowanie, które rozpocznie się w poniedziałek. Nie wiadomo jednak, czy Probierz będzie w ogóle chciał go powołać.

Probierz zabrał głos ws. Casha. "To nie jest tak"

O tym, kto ostatecznie otrzyma zaproszenie do kadry, przekonamy się już we wtorek 5 listopada. Około godziny 17:00 selekcjoner powinien odkryć karty. W jednym z ostatnich wywiadów dla Sport.pl wypowiedział się na temat Casha.

- To nie jest tak, że ja go nie lubię i dlatego nie dostaje powołań. Ostatnio był kontuzjowany, nie grał, ale to nie znaczy, że go nie obserwujemy. Cały czas jest w kręgu naszych zainteresowań. Członkowie mojego sztabu regularnie kontaktują się z zawodnikami i taki kontakt z Mattym był - podkreślał Probierz.

W listopadzie Polska zagra dwa mecze w ramach Ligi Narodów. Najpierw zmierzy się z Portugalią (15 listopada), a trzy dni później ze Szkocją. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tych spotkań na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.