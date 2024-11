Klasy nie kupisz. Oto co Magiera zrobił po kompromitacji z Zagłębiem

- Ewidentnie nie był to nasz dzień, pod każdym względem. Wygrał zespół lepszy, zasłużenie. Nie było w naszej grze agresywności, pojedynków. To jedno z najgorszych spotkań, które było prowadzone przeze mnie od kiedy jestem trenerem - mówił Jacek Magiera po porażce aż 0:3 z Zagłębiem Lubin. Jednak nie tylko do postawy piłkarzy wicemistrza Polski można było mieć zastrzeżenia po spotkaniu - także do samego szkoleniowca.

Jacek Magiera się nie popisał. Wymowna reakcja Włodarskiego

Do sieci trafiło nagranie, na którym zostało zarejestrowane dość nieeleganckie zachowanie Magiery. Tradycyjnie po meczu trenerzy podchodzą do siebie i dziękują za rywalizację. Szkoleniowiec Śląska był najwyraźniej tak rozgoryczony, że pominął ten gest, co zaskoczyło Marcina Włodarskiego. Trener Zagłębia zmierzał już w kierunku Magiery, ale widząc, jak rywal w pośpiechu udaje się do szatni, nie patrząc nawet w jego kierunku, po prostu rozłożył ręce, po czym wymownie machnął dłonią w stronę trenera Śląska.

Na zachowanie Magiery zareagowało wielu internautów. Niektórzy zarzucali mu brak klasy. Inni zauważyli, że taka postawa akurat tego trenera, to rzadkość. "Jacek Magiera chyba nie przyzwyczaił do takich zachowań. Musi tam się tlić frustracja totalna, szok i rozgoryczenie" - pisał jeden z nich.

Trudna sytuacja Śląska

Śląsk znajduje się w sporym kryzysie. Tylko raz udało mu się odnieść zwycięstwo w tym sezonie ekstraklasy - 23 października wygrał 2:1 ze Stalą Mielec. 12 pozostałych meczów to sześć remisów i tyle samo porażek.

I tak jak wrocławianie w poprzednich rozgrywkach praktycznie do ostatniej kolejki walczyli o mistrzostwo Polski, tak teraz muszą skupić się na walce o utrzymanie. Po 13 meczach mają zaledwie dziewięć punktów i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Kolejny mecz rozegrają w sobotę 9 listopada, a rywalem będzie Górnik Zabrze.