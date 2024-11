Ujawniamy! Michał Probierz zdecydował. "Nie mamy innego wyjścia"

Przed reprezentacją Polski i selekcjonerem Michałem Probierzem dwa bardzo ważne mecze. Spotkania z Portugalią (15.11) i ze Szkocją (19.11) zdecydują o naszej przyszłości w Lidze Narodów. Szanse na awans do fazy play-off wciąż są, ale bardziej prawdopodobne, że będziemy musieli skupić się na walce o utrzymanie w dywizji A. To ważny cel, choć prawdziwą weryfikacją mają być dopiero przyszłoroczne eliminacje do mistrzostw świata. Na jakim etapie przygotowań jesteśmy? Co planuje Michał Probierz? I co zdecydował ws. ustawienia naszej kadry? Zapraszamy na wywiad z selekcjonerem.

Dominik Wardzichowski: Reprezentacja Polski zmierza w dobrym kierunku?

Michał Probierz: Robimy wszystko, żeby coś zmienić, iść do przodu, ale nie na wariackich papierach. Musimy umiejętnie dopasowywać zawodników, ale kluczowe, żeby oni regularnie grali w swoich klubach i byli w nich wiodącymi postaciami. Jest taki cytat: "Można kogoś doprowadzić do mostu, ale przez ten most musi sam przejść".

To apel o odwagę do piłkarzy?

- Obraliśmy pewną drogę. Chcemy grać odważnie i będziemy konsekwentni. Odmładzanie tej kadry to jedyna słuszna droga. W meczu z Chorwacją średnia wieku zawodników znacząco spadła, a pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Zdaję sobie sprawę, że do ideału daleko, ale tylko grając z tak mocnymi rywalami zobaczymy, gdzie jeszcze są nasze mankamenty.

Mecze z jednymi z najlepszych drużyn w Europie mogą wykreować również kilka nieoczywistych rozwiązań. Takich, jak Michael Ameyaw, który dał dwie bardzo dobre zmiany z Portugalią i z Chorwacją. Będzie pan szukał dalej nieoczywistych powołań?

- Michael rzeczywiście pokazał się z dobrej strony. Jest mentalnie przygotowany i dobrze nastawiony na grę w reprezentacji, a to bardzo ważne. Szkoda tylko, że po zgrupowaniu miał kontuzję i nie grał, ale wierzę, że wyciągnie wnioski i będzie to dla niego cenna lekcja. Ameyaw to jeden z przykładów, ale jest jeszcze grupa młodszych piłkarzy. Wśród nich choćby Maxi Oyedele, ale też piłkarze grający do tej pory w kadrze U-21. Cieszę się, że awansowali na Euro i bardzo gratuluję im tego sukcesu.

Debiut Oyedele w naszej kadrze wywołał spore kontrowersje. Jakub Wawrzyniak, były reprezentant Polski, powiedział, że "dawno nie widział debiutanta, który przeszedłby aż tak bardzo obok meczu". W obronie piłkarza Legii stanął szybko Piotr Zieliński, a jaka jest pana opinia?

- Maxi ma bardzo duży potencjał i dlatego go powołaliśmy. Widziałem to już w kadrze U-21 i chciałem wykorzystać w pierwszej reprezentacji. Podobnie było z Patrykiem Pedą...

No tak, słynna "ofiara Probierza"...

- Kompletnie się z tym nie zgadzam. Patryk stracił pół roku, żałuję bardzo, że w letnim oknie transferowym nie trafił do Polski, bo przykład Oyedele pokazuje, że dla zawodników, którzy nie grają w innych ligach, to dobra droga. Peda nie jest "moją ofiarą", tylko tego, że nie gra w klubie.

Powołanie dla niego było prawdziwą sensacją, ale w trakcie październikowego zgrupowania również zaskoczył pan dziennikarzy. Na jednej z konferencji przyznał pan, że zastanawiał się nad powołaniem młodego piłkarza, który brał wtedy udział w turnieju młodzieżowym. O kogo chodziło?

- Nie chcę ujawniać nazwiska, ale rzeczywiście zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem. Wypadł nam Kuba Piotrowski i szukaliśmy zastępstwa.

Wśród dziennikarzy krążyły nazwiska Antoniego Kozubala i Jana Faberskiego.

- Kozubal nie był na turnieju, grał w eliminacjach w kadrze trenera Adama Majewskiego. I tu postawię kropkę.

W listopadowych powołaniach możemy spodziewać się kolejnych odważnych ruchów?

- Bardzo często słyszę, że w reprezentacji Polski brakuje stabilizacji. To nieprawda! Mamy ośmiu zawodników, którzy regularnie grają w niemal każdym meczu i na tym chcemy budować. Jasne, że na kilku pozycjach szukamy rozwiązań, ale nie ma innego wyjścia. W reprezentacji nie jest tak, że w treningu można kogoś zbudować i czekać aż odpali. Trzeba bazować na tym, co dzieje się w klubach, a w nich sytuacja naszych piłkarzy jest dynamiczna. Kuba Kiwior i Kuba Moder to wyjątki. Rzeczywiście mniej grają w klubie, ale mają taki potencjał, że polskiej piłki nie stać na rezygnowanie z nich.

Trudną sytuację w klubie ma też Nicola Zalewski, a w reprezentacji błyszczy i w ostatnich miesiącach jest jej najlepszym piłkarzem. Jak pan do niego dotarł?

- Nicola dojrzał. Kluczowym momentem było to, że zadzwoniłem do niego i powiedziałem, żeby pokazał to, co potrafi w kadrze U-21. Wiedział, że to nie jest żadne zesłanie, kara, tylko powrót do grania. W meczu młodzieżówki z Estonią w Stalowej Woli pokazał, jak wielki ma potencjał, a później przełożył to na pierwszą reprezentację. Mam nadzieję, że kibice w Rzymie znów go pokochają, mimo różnych momentów, ale one wynikają bardziej z problemów Romy, a nie samego Nicoli. Ja w niego bardzo wierzę.

Zbigniew Boniek w "Prawdzie Futbolu" sugerował, że być może Zalewski będzie musiał szukać nowego klubu.

- Szanuję opinie pana Bońka. Ostatnio często recenzuje piłkarzy i moją pracę. Ja nie chcę wchodzić z nim w medialną polemikę, zwłaszcza że kontakt urwał nam się po tym, gdy w sztabie reprezentacji zabrakło Jakuba Kwiatkowskiego.

Tuż po meczu z Chorwacją chwalił pan piłkarzy za dobre momenty w ofensywie, ale zaznaczał, że nie można tak łatwo tracić goli. Jak naprawić naszą defensywę?

- Każdy oczekuje od nas zwycięstw, najlepiej bez straty gola, ale my w Lidze Narodów gramy z naprawdę z mocnymi rywalami. Pokazaliśmy, że potrafimy im zagrozić, ale mamy też momenty, które musimy za wszelką cenę wyeliminować. Na tym poziomie decydują sekundy, ale tylko grając z najmocniejszymi, możemy się rozwijać. Sebastian Walukiewicz czy Kamil Piątkowski zaczęli grać regularnie, mamy też Jana Bednarka, a ich progres pomoże reprezentacji. Ludzie domagają się zmian w obronie. Mówią: wymień tego, wymień tamtego, ale nie mówią na kogo. My naprawdę analizujemy, obserwujemy i jak pojawi się ktoś lepszy, to będziemy dawać im szanse.

Wymienił pan trzech środkowych obrońców. Rozumiem, że nie ma tematu zmiany ustawienia? Wielu kibiców, ekspertów, dziennikarzy domaga się gry czwórką z tyłu.

- Rozumiem te głosy, każdy ma prawo do swojej opinii, ale jeśli my na 15 meczów przegrywamy tylko cztery i to z Holandią, Austrią, Chorwacją i Portugalią, to trudno, żebym nagle wywracał wszystko do góry nogami. Trzeba spojrzeć szerzej, nie tylko na linię obrony. Większość zawodników pasuje do ustawienia, w którym gramy. Piotrek Zieliński ma najlepszy czas w kadrze, strzela gole, podobnie jak Sebastian Szymański, Nicola Zalewski czy Kacper Urbański. Żeby grać ustawieniem z czwórką obrońców, trzeba mieć mocnych defensywnych pomocników, a po erze, kiedy swój najlepszy czas miał Grzegorz Krychowiak, jest z tym problem. Musimy kogoś wykreować, dlatego szukamy i sprawdzamy. Problem jest też ze skrzydłowymi, dlatego na dziś tematu zmiany ustawienia nie ma. Ja nie jestem zakochany w jakiejś konkretnej formacji, potrafię się dostosować, ale na dziś uważam, że trzeba rozwijać piłkarzy w tym ustawieniu, w którym aktualnie gramy.

Matty Cash może pomóc reprezentacji?

- To nie jest tak, że ja go nie lubię i dlatego nie dostaje powołań. Ostatnio był kontuzjowany, nie grał, ale to nie znaczy, że go nie obserwujemy. Cały czas jest w kręgu naszych zainteresowań. Członkowie mojego sztabu regularnie kontaktują się z zawodnikami i taki kontakt z Mattym był.

Kontrowersje wywołuje też rotacja w bramce. Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, ale też Bartłomiej Drągowski wciąż walczą o pozycję pierwszego bramkarza na eliminacje mundialu?

- To kolejny głośny temat. Wiem, że różne są opinie, ale razem z trenerem Andrzejem Dawidziukiem nie chcemy, żeby grał tylko jeden bramkarz. Gdyby on nagle doznał kontuzji, albo przestał grać w klubie, to zostalibyśmy bez alternatywy. A tak zobaczymy, kto jak radzi sobie z presją gry w kadrze i kto jest gotowy na rolę pierwszego bramkarza.

Bartłomiej Drągowski dostanie szansę w listopadzie?

- Nie chcę niczego deklarować. Przed nami treningi, mogą być jakieś problemy zdrowotne, ale chcemy w Lidze Narodów sprawdzić naszych bramkarzy.

Listopadowe zgrupowanie odbędzie się w Portugalii. Skąd ta decyzja i czy ma pan na nie jakiś specjalny plan?

- W Warszawie jest problem z boiskami do treningu. W odróżnieniu od wielu innych państw nie mamy swojego ośrodka, a to byłby wielki krok dla polskiej piłki. Ktoś może uznać, że to temat zastępczy, ale musimy o tym mówić. Centrum treningowe jest potrzebne reprezentacji seniorów, ale również wszystkim pozostałym. Roberto Martinez, gdy rozmawiał z PZPN o przejęciu kadry, to od razu pytał o warunki do treningu. To powinien być kolejny krok i wiem, że prezes Cezary Kulesza wraz z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim prowadzą w tej sprawie rozmowy.

Początek zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Portugalią i ze Szkocją zaplanowano na 11.11. To wtedy powołani piłkarze mają stawić się w Porto, gdzie trenować będzie nasza kadra. Powołania na listopadowe zgrupowanie selekcjoner ogłosi we wtorek o godz. 17.