Niesamowite, co zrobił ten chłopiec na Narodowym! "Znajdźcie go"

Reprezentacja Polski dobrze rozpoczęła mecz z Chorwacją i prowadziła 1:0 od piątej minuty, ale potem straciła trzy gole w sześć minut. Finalnie pogoń Biało-Czerwonych w kierunku remisu została zakończona pomyślnie. Jeszcze w pierwszej połowie gola na 2:3 strzelił Nicola Zalewski, a potem bramkę na wagę punktu zdobył Sebastian Szymański. W ten sposób szanse reprezentacji Polski na play-offy Ligi Narodów zostały utrzymane na listopadowe zgrupowanie. Od 76. minuty Polska grała w przewadze po czerwonej kartce dla Dominika Livakovicia za faul na Robercie Lewandowskim poza polem karnym.

Jednym z najjaśniejszych punktów reprezentacji Polski w tym spotkaniu był Kacper Urbański. Pomocnik Bolonii zanotował asystę przy trafieniu Zielińskiego, a poza tym świetnie współpracował z Zielińskim i całym zespołem. "Jednym z oczywistych wniosków po dwóch meczach jest to, że Michał Probierz nie powinien się więcej wahać, czy stawiać na Kacpra Urbańskiego. 20-letni pomocnik Bolonii kolejny raz pokazał, że jest już wystarczająco dobry, by stawiać go w jednym rzędzie z najważniejszymi piłkarzami i budować na nim kadrę na lata" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Jedno z nagrań przed meczem Polska - Chorwacja stało się viralem w mediach społecznościowych. Poniżej wyjaśniamy, co się stało.

Co za zachowanie chłopca przed meczem. Kibice liczą na reakcję PZPN

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania na Stadionie Narodowym doszło do bardzo miłej sytuacji. W trakcie odgrywania hymnów jeden z chłopców otrzymał bluzę reprezentacji Polski od jednego z kadrowiczów. "Ten chłopiec w trakcie hymnu dostał bluzę od jednego z naszych reprezentantów, ale gdy zszedł z boiska i zobaczył, że tylko on ją ma, to od razu oddał" - relacjonuje Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl. Nagranie z tego zdarzenia bardzo szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.

Kibice i internauci zachwycili się zachowaniem tego chłopca, a większość z nich zaczęła domagać się reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej, by ten przekazał chłopcu bluzę Biało-Czerwonych. "Zróbcie coś dobrego", "niech mu oddadzą bluzę", "czekamy na pozytywne zakończenie", "warto szczerą uczciwość chłopca docenić", "czas na jakiś gest w stronę chłopca" - czytamy w komentarzach pod wpisem naszego dziennikarza na portalu X.

Jeżeli ta historia będzie miała swoje szczęśliwe zakończenie w najbliższych dniach, to na portalu pojawi się stosowna aktualizacja.

W listopadzie czekają nas dwa ostatnie mecze Ligi Narodów. 15 listopada reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Portugalią, a trzy dni później będzie rywalizować u siebie na Stadionie Narodowym ze Szkocją. Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.