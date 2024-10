Absolutnie szalony mecz Polska - Chorwacja! Horror do ostatniej minuty

Kibice reprezentacji Polski przeżyli huśtawkę nastrojów na Stadionie Narodowym. Cóż to było za meczycho! Od szybkiego 1:0, przez jeszcze szybsze 1:3, do remisu 3:3 i walki o zwycięstwo do ostatniej minuty. Tak Polska utrzymała szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Od 76. minuty Biało-Czerwoni grali w przewadze po czerwonej kartce dla bramkarza za brutalny faul na Robercie Lewandowskim.

