Boiskowy bandyta zaatakował Lewandowskiego. Ręce opadają

Robert Lewandowski rozpoczął mecz z Chorwacją na ławce rezerwowych z powodu drobnego urazu. "To wspólna decyzja selekcjonera i kapitana. Wchodzi tu pewnego rodzaju zarządzanie siłami Lewandowskiego" - pisał przed spotkaniem Tomasz Włodarczyk, dziennikarz serwisu Meczyki.pl. Lewandowski ostatecznie pojawił się na boisku w 62. minucie, gdy zmienił Karola Świderskiego. Osiem minut później zaliczył asystę przy wyrównującej bramce Sebastiana Szymańskiego na 3:3.

Robert Lewandowski mógł doznać bardzo poważnej kontuzji po wejściu chorwackiego bramkarza

Spotkanie było emocjonujące, otwarte, z dużą liczbą bramek, aż w 76. minucie doszło do niepokojąco wyglądającej sytuacji. Ivan Perisić wycofał piłkę do bramkarza Dominika Livakovicia. Zrobił to jednak na tyle niedokładnie, że bramkarz Chorwatów musiał wybiec poza pole karne, by wybić piłkę, a przy okazji uderzył z pełną mocą w okolice kolana biegnącego w jego kierunku Roberta Lewandowskiego.

- To było obrzydliwe. Fatalnie to wyglądało - komentował Marcin Żewłakow, ekspert TVP. Polski napastnik zwijał się z bólu na murawie, ale na szczęście powrócił do gry. Z kolei bramkarz zobaczył zasłużoną czerwoną kartkę i końcówkę meczu Polacy grali w przewadze.

Przewagi jednego zawodnika piłkarze Michała Probierza nie wykorzystali i ostatecznie po szalonym spotkaniu zremisowali z Chorwatami 3:3. Biało-Czerwoni prowadzili 1:0, przegrywali 1:3, żeby ostatecznie doprowadzić do remisu. Tym samym niezmiennie zajmują trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów z dorobkiem czterech punktów. Pierwsza jest Portugalia (10 punktów), druga Chorwacja (7), a czwarta Szkocja (1).

Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra w listopadzie. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowe ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada).