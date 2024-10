Probierz dostał telefon ws. Oyedele. Mocne słowa na konferencji

269 - tyle minut rozegranych w pierwszym zespole Legii Warszawa wystarczyło, aby Maxi Oyedele doczekał się debiutu w reprezentacji Polski. Choć w starciu z Portugalią (1:3) nie wypadł zbyt dobrze. "Zdecydowanie go zjadła presja debiutanta. Grał tylko do najbliższego kolegi z zespołu. Nie był wystarczająco pomocny w defensywie, nie doskakiwał w pressingu do rywala" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl, który przyznał pomocnikowi ocenę 2- (w skali 1-6).

19-latek był krytykowany przez ekspertów. - Nie pamiętam debiutu zawodnika, który przeszedłby tak obojętnie obok meczu - wypalił Jakub Wawrzyniak, który później wycofywał się z tych słów. Natomiast Zbigniew Boniek oraz Dariusz Mioduski bronili młodego gracza.

Michał Probierz zabrał głos ws. Maxiego Oyedele. Zaskoczył słowami o Jakubie Wawrzyniaku

Poruszenie po debiucie Oyedele jest na tyle duże, że temat wrócił na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Michał Probierz niemal od razu został zapytany o krytykę spływającą na zawodnika Legii. I zaczął dość nieoczekiwanie. - Dzwonił do mnie Kuba Wawrzyniak i zachował się z klasą - zdradził selekcjoner.

- Maxi musi zdać sobie sprawę, że życie piłkarza jest trudne i zawsze będzie krytyka lub ocena. Raz cię będą podrzucać, za chwilę cię zapomną złapać, to jest moje ulubione powiedzenie - kontynował. A potem bronił całego swojego zespołu. - Słucham wielu opinii i sądzę, że zapominamy o jednej rzeczy. My bardzo zmieniamy tę drużynę, pokoleniowo. Idziemy w kierunku rozwoju tej reprezentacji. Należy popatrzeć na zawodników, których my wprowadzamy, ilu jest młodych - zaznaczył.

Maxi Oyedele jednym z głównych tematów konferencji prasowej Michała Probierza. "Szukamy"

Jednak podczas konferencji selekcjoner nie był w stanie uciec od tematu pomocnika. Choć sam też wspominał o nim, gdy odpowiadał na inne pytania. - My dopiero dokooptowujemy zawodników, szukamy rozwiązań. Dlatego debiut Maxa z takim zespołem oceniłbym pozytywnie, bo szczególnie w pierwszej połowie był "pod grą". Może trochę się obawiał pokazać swój atut z Legii, czyli grę do przodu, ale ja na pewno bym go nie skreślał po jednym spotkaniu - stwierdził.

- Maxi pokazuje, że warto pójść do polskiej ligi, odbudować się i tam grać. (...) Wierzę w to, że poprzez granie w klubie, co jest dla niego kluczowe, stanie się silnym punktem reprezentacji - zakończył. I być może da piłkarzowi kolejną szansę we wtorkowym meczu z Chorwacją na Stadionie Narodowym. Początek o godz. 20:45, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.