Wielka burza wokół Oyedele. Wawrzyniak znów przemówił. Poszło w świat

Maxi Oyedele w sobotę zadebiutował w reprezentacji Polski w przegranym 1:3 (0:2) meczu Ligi Narodów z Portugalią. Debiut nie był udany. - Od początku ustawiony jako klasyczna "6" - za plecami Zielińskiego, przed Bednarkiem. Wsparcie dla defensywy i rozegrania od tyłu. Ale cały mecz kurczowo trzymał się swojej pozycji. Zdecydowanie go zjadła presja debiutanta. Grał tylko do najbliższego kolegi z zespołu. Nie był wystarczająco pomocny w defensywie, nie doskakiwał w pressingu do rywala. Współodpowiedzialny straty drugiej bramki - powinien zatrzymać Leao faulem, nawet jeśli skutkowałoby to żółtą kartką. Powinien zejść w przerwie, ale Michał Probierz chciał mu dać sygnał, że w niego wierzy, dlatego pozostawił go na boisku do 66. minuty. Kiedy schodził, selekcjoner wyściskał go niczym syna - napisał w ocenach Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl i dał mu notę "2" w skali 1-6.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

Maxi Oyedele był też krytykowany przez innych ekspertów. - Debiutant zawsze przyciąga wzrok. Jeśli dodatkowo jest to debiutant - wybacz mi - z d**y, to przyciąga wzrok tym bardziej. Dlatego wszyscy patrzyli, kim jest wynalazek Probierza i zobaczyli gościa, którzy przetruchtał mecz, jakby to był Las Kabacki, a nie Stadion Narodowy" - stwierdził dziennikarz Krzysztof Stanowski na Twitterze.

- Nie pamiętam debiutu zawodnika, który przeszedłby tak obojętnie obok meczu - wypalił na temat Maxiego Oyedele - Jakub Wawrzyniak, 49-krotny reprezentant Polski.

Teraz Jakub Wawrzyniak przeprasza za te słowa.

- Mówiąc wczoraj, że przeszedł obok meczu, był obojętny, troszeczkę zabrakło mi klasy, o której zawsze dbałem. Troszeczkę puściły mi lejce. Sypię głowę popiołem. Powinienem to ująć w innych słowach, bo to debiutant. Robiłem to samo, robiłem też nieraz źle swoje obowiązki, natomiast przede wszystkim przedstawiciele tego środowiska, czyli ja, były piłkarz, reprezentant Polski do końca muszę się zachowywać jako reprezentant. Zwłaszcza że to dotyczy debiutanta, młodego chłopaka - powiedział Wawrzyniak w programie "Sportowy TOP tygodnia".

Potem Wawrzyniak zwrócił się do samego Oyedele.

- Nie wiem, czy Maxi będzie to oglądał, ale życzę tobie, byś zawsze dobrze grał w reprezentacji Polski na najwyższym poziomie, a ja z tekstem mierzył się do końca swoich dni - dodał Wawrzyniak.

Jak swój debiut ocenił Oyedele. - Mimo wyniku jestem szczęśliwy, że mogłem zadebiutować w reprezentacji Polski. Wiele się nauczyłem w starciu z czołowym zespołem i zapamiętam ten moment do końca życia - napisał piłkarz na Instagramie.

Polacy we wtorek, 15 października w czwartej kolejce podejmą Chorwację. Początek spotkania o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Biało-Czerwoni po trzech kolejkach z trzema punktami zajmują trzecie miejsce. Prowadzi Portugalia (9) przed Chorwacją (6), a tabelę zamyka Szkocja (0).