Tak Cristiano Ronaldo podsumował mecz z Polską. Słowa poszły w świat

Cristiano Ronaldo vs Robert Lewandowski - tak zapowiadany był sobotni mecz Polska - Portugalia w Lidze Narodów. Na boisku liczył się jednak tylko pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki. Rozegrał kapitalne spotkanie, a w 37. minucie wykończył niesamowitą akcję Rafaela Leao i trafił do siatki. Polscy kibice nagrodzili go owacją na stojąco. Oto co Portugalczyk miał do przekazania po meczu.

