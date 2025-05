Wieszczą sensacyjny transfer Cristiano Ronaldo. Ależ to byłby hit!

Od dwóch i pół roku Cristiano Ronaldo gra dla saudyjskiego Al-Nassr i o ile pod względem indywidualnym wszystko się zgadza, tak pod drużynowym nie tak bardzo. Otóż Portugalczyk z klubem nie wygrał żadnego trofeum - czy to mistrzostwa Arabii Saudyjskiej, Azjatyckiej Ligi Mistrzów czy krajowego pucharu. Zdobył za to 91 bramek i zanotował 19 asyst w 103 spotkaniach.

Cristiano Ronaldo może wrócić do klubu, w którym zaczynał piłkarską karierę

Umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku i chociaż jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że zostanie ona przedłużona, to dziś nie jest to wcale takie pewne. Według Bein Sports 40-latek rozważa odejście z Arabii Saudyjskiej i powrót do Sportingu, a więc klubu, którego jest wychowankiem i w którym zaczynał dorosłą karierę przed transferem do Manchesteru United.

W Sportingu Ronaldo mógłby zastąpić Viktora Gyokeresa, który prawdopodobnie latem odejdzie z klubu z Lizbony. Do tego Portugalczyk musiałby pogodzić się ze znaczną obniżką pensji. Jednak dzięki temu mógłby w ojczyźnie przygotować się do przyszłorocznych mistrzostw świata w 2026 roku, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Do końca sezonu Al-Nassr rozegra jeszcze trzy spotkania - z Al-Taawon, Al Khaleej i Al Fateh. Ostatni mecz rozegra 26 maja i prawdopodobnie wtedy należy spodziewać się rozstrzygnięcia ws. przyszłości Cristiano Ronaldo. Czy będzie to przedłużenie, a może nowy klub?