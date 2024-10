Oto tabela polskiej grupy po meczu z Portugalią

Zero przekłamań, same fakty. Tak można określić tabelę "polskiej" grupy po pierwszych październikowych meczach Ligi Narodów. Polska przegrała 1:3 z Portugalią. Zespół Michała Proierza pozostał zatem na trzecim miejscu, ale na skutek wygranej Chorwacji ze Szkocją 2:1, tracimy już trzy punkty do zespołu z Bałkanów. To właśnie z nimi zmierzymy się w kolejnym spotkaniu.

