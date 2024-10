Oto kadra Polski na mecz z Portugalią! Probierz skreślił dwóch piłkarzy

- Podchodzimy do tego tak, że chcemy namawiać zawodników, by każdy mecz był dla nich ważny. Po Euro mamy duże doświadczenie jeśli chodzi o mecze z dobrymi zespołami i wiemy, że praktycznie każdy błąd kosztuje bramkę. Do każdego meczu chcemy podejść tak, żeby wygrać - powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz podsumowuje rok z kadrą. Z tego jest najbardziej dumny

Oto kadra reprezentacji Polski na mecz z Portugalią

W piątkowy wieczór w mediach społecznościowych opublikowano kadrę na najbliższy mecz z Portugalią w Lidze Narodów. Probierz postanowił zrezygnować z Tymoteusza Puchacza i Kacpra Trelowskiego.

Kadra reprezentacji Polski na mecz z Portugalią:

bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna),

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg), Sebastian Walukiewicz (Empoli),

pomocnicy: Michael Ameyaw (Raków Częstochowa), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Jakub Moder (Brighton), Bartosz Kapustka, Maxi Oyedele (obaj Legia Warszawa), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Kacper Urbański (Bologna), Piotr Zieliński (Inter), Nicola Zalewski (AS Roma).

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbuł Basaksehir), Karol Świderski (Charlotte FC).

W meczach o stawkę w XXI wieku Polska mierzyła się sześciokrotnie z Portugalią. Bilans? Jedna wygrana, dwa remisy i trzy porażki. Najbardziej bolesna z tego wszystkiego jest oczywiście porażka po serii rzutów karnych w ćwierćfinale Euro 2016.

Mecz Polska - Portugalia w trzeciej kolejce Ligi Narodów zostanie rozegrany w sobotę 12 października o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W tabeli LN pierwsza Portugalia ma sześć punktów, a trzecia Polska trzy "oczka". Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.