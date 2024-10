Probierz apeluje przed wielkim meczem z Portugalią. "Nie róbmy z tego święta"

Reprezentacja Polski w sobotę zmierzy się z Portugalią, a więc w piątek z dziennikarzami spotkał się selekcjoner Michał Probierz. Jednym z poruszonych wątków był październik - magiczny miesiąc w historii drobnych sukcesów Biało-Czerwonych przeciwko silnym rywalom.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski znów błyszczy! Szaleństwo przed meczem Polska - Portugalia

W dniu konferencji, czyli 11 października, przypadają dwie ważne daty dla polskiej piłki. Pierwsza to zwycięstwo 2:1 z Portugalią w 2006 roku na Stadionie Śląski, a druga to 2:0 z Niemcami na Stadionie Narodowym w 2014 roku w ramach eliminacji do Euro 2024.

Tak Michał Probierz chce odmienić reprezentację Polski. "Nie róbmy święta"

Właśnie o ten wątek historyczny został zapytany selekcjoner na konferencji prasowej. "18 lat temu pokonaliśmy reprezentację Portugalii, 10 lat temu reprezentację Niemiec. Czy Pan uważa, że brakuje Panu "mitu założycielskiego" tej kadry i ten październik jest dobry, żeby wygrać takie wielkie spotkanie?" - usłyszał selekcjoner od Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl.

- Każdy mecz jest ważny i to trzeba pamiętać. Wspomniane mecze przechodzą do historii, ale chciałoby się, żeby takie reprezentacja wygrywała regularnie i żebyśmy nie robili święta narodowego, jak się wygra jeden mecz - odpowiedział selekcjoner, czym z pewnością wzbudził podziw.

- Podchodzimy do tego tak, że chcemy namawiać zawodników, by każdy mecz był dla nich ważny. Po Euro mamy duże doświadczenie jeśli chodzi o mecze z dobrymi zespołami i wiemy, że praktycznie każdy błąd kosztuje bramkę. Do każdego meczu chcemy podejść tak, żeby wygrać - dodał trener w tym samym wątku.

Pomóc ma w tym oczywiście Robert Lewandowski, który jest w znakomitej formie w klubie. Selekcjoner wprost powiedział, jak chciałby wykorzystać jego dyspozycję.

- My też musimy to wszystko rozgraniczyć, bo pamiętajmy, że przy tej zmianie pokoleniowej każdy musi każdemu pomóc. Reprezentacja Robertowi w zdobywaniu bramek, a on w reprezentacji w stabilizacji zespołu. Na boisku musimy poprawić element dostarczenia piłek Robertowi. Szukamy rozwiązań wśród zawodników i w możliwościach grania - powiedział trener o kapitanie Biało-Czerwonych.

Mecz Polska - Portugalia zaplanowano na sobotę 12 października o 20:45 na Stadionie Narodowym. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.