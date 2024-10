Kłopoty Portugalii przed meczem z Polską! Złe wieści dla kibiców

W sobotę o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się jeden z trudniejszych dla nas meczów tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kadra Michała Probierza zagra z Portugalią. To spotkanie wywołuje spore zainteresowanie polskich kibiców. Bilety na PGE Narodowy w internetowej sprzedaży próbowało kupić 600 tys. osób. W sobotę będzie więc komplet. Dla tej części, która chciała zobaczyć na żywo Cristiano Ronaldo, mamy ważne informacje.

Portugalczycy przylecą na noc

Portugalczycy według pierwotnego planu mieli wylądować na warszawskim Okęciu w piątek o 19.30, a o 20.15 na Stadionie Narodowym była zaplanowana ich konferencja prasowa. Portugalczycy nie chcieli trenować w Warszawie. Zaplanowali piątkowe zajęcia na swym obiekcie w Lizbonie, ale na konferencji mieli się pojawić. W środowy wieczór plany jednak zmieniono i konferencję też zaplanowano w Lizbonie.

Do braku spotkania z polskimi dziennikarzami odniósł się zresztą Probierz, określając to jako "brak szacunku". Roberto Martinez pytany przez Sport.pl o tę sytuację, odparł, że jest wręcz przeciwnie. - Ponieważ mamy problemy z podróżą i nie wiemy, na którą dokładnie dotrzemy do Warszawy, to chcieliśmy uszanować pracę dziennikarzy i zorganizować spotkanie z o określonej godzinie tu w Lizbonie. Z polskimi dziennikarzami też zamierzamy się spotkać na briefingu jak dotrzemy do hotelu - dodał Martinez.

Już wiadomo, że Portugalczycy wylądują w Warszawie co najmniej półtorej godziny później niż planowali. Antonio Magalhaes, rzecznik prasowy portugalskiej drużyny, przyznał, że będzie to raczej godzina 21.

To oznacza, że ekipa Martineza zamelduje się w swoim hotelu po 21.30. Portugalczycy zarezerwowali sobie pięciogwiazdkowy hotel Westin w centrum Warszawy, przy ul. Jana Pawła II. Polscy kibice chcący zapolować na autografy portugalskich gwiazd będą musieli uzbroić się zatem w cierpliwość i ciepła ubrania.

Czy Ronaldo zagra na Narodowym?

Portugalia przylatuje do Polski w najsilniejszym składzie. W Warszawie pojawia się zatem tacy graczy jak Bruno Fernandez (Manchester United), Vitinha (PSG), Bernado Silva (Manchester City), Joao Felix (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan) czy w końcu Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Jeśli chodzi o Ronaldo, czyli pięciokrotnego zdobywcę złotej piłki, to będzie to jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia szansa, by w Polsce zobaczyć czołowego napastnika świata w akcji. Dlatego zapytaliśmy selekcjonera Martineza o zdrowie 39-latka i to czy zagra w meczu z Polską.

- Ronaldo miał ostatnio we wrześniu bardzo dobry czas. Jest w treningu razem z innymi zawodnikami. Nie rozmawiałem jeszcze z nimi, kto w sobotę zagra w pierwszej jedenastce, ale Ronaldo na pewno jest wśród 26 zawodników szykowanych na ten mecz - uśmiechnął się Martinez.

Portugalia po dwóch wygranych prowadzi w tabeli grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów. Polska w tegorocznej rywalizacji wygrała mecz ze Szkocją (3:2) i przegrała spotkanie z Chorwacją (0:1). Ostatni nasz mecz z Portugalią z 2018 roku z Ligi Narodów zakończył się wyjazdowym remisem 1:1.