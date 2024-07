Boniek wskazał, kto mógłby być selekcjonerem. Oto "kontrkandydat" dla Probierza

Nie tak miał wyglądać występ reprezentacji Polski na turnieju finałowym mistrzostw Europy. Kadra Michała Probierza po zaledwie trzech meczach fazy grupowej odpadła z turnieju po porażkach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) oraz remisie z Francją (1:1). Biało-Czerwoni zdobyli w grupie D zaledwie jeden punkt z bilansem bramkowym 3:6 i zakończyli fazę grupową na ostatniej pozycji w tabeli.

Zbigniew Boniek o reprezentacji Polski na Euro 2024

Rozczarowany postawą Polaków podczas Euro 2024 był Zbigniew Boniek. - Ocena występu drużyny narodowej w Niemczech musi być negatywna. Nie wykonaliśmy planu - powiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z portalem pilkanozna.pl.

Wskazał aspekt, który jego zdaniem miał bardzo istotne znaczenie. - Mamy problem motoryczny, nie jesteśmy tak wybiegani, nie poruszamy się na takich szybkościach jak przeciwnicy. Ktoś przebiegnie dwa razy po 40 metrów i za chwilę trzyma się za boki - stwierdził i kontynuował. - Faktem jest, że zgrupowanie przed turniejem zaczęliśmy późno, natomiast przygotowanie fizyczne zawodników to nie jest praca selekcjonera, to praca piłkarzy w klubach - podkreślił.

- Widziałem z wysokości trybun mecz z Francją, Jakub Moder wyglądał na piłkarza pod względem fizycznym gotowego do gry na 40 procent. Moder to uderzenie z dystansu, kontrola piłki, elegancja w poruszaniu się po boisku, tyle że poza golem na Wembley niczego specjalnego dla polskiej piłki dotychczas nie zrobił. I on musi to też zrozumieć, inaczej będzie żył tylko wspomnieniami - dodał.

Przed spotkaniem z Francją prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezary Kulesza - przekazał, że Michał Probierz będzie kontynuował pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski po nieudanym turnieju. Zbigniew Boniek uważa, że to dobra decyzja. Jego zdaniem w Polsce jest tylko jeden trener, który mógłby zastąpić Probierza.

- Michał zostaje i bardzo dobrze, zwłaszcza że nie widzę innego, poza Maciejem Skorżą, kontrkandydata na stanowisko selekcjonera. Polscy trenerzy mają zatrudnienie, na obcokrajowca jest za wcześnie - powiedział.

Od końca stycznia 2024 roku Maciej Skorża pozostaje bez pracy po tym, jak opuścił Urawę Red Diamonds. Ostatnio był łączony z przenosinami saudyjskiego Al-Khaleej.