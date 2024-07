Piorunująca metamorfoza. Tak dziś wygląda 35-letni Mesut Oezil

Mestut Oezil przez lata imponował boiskową techniką w barwach Realu Madryt, Arsenalu czy reprezentacji Niemiec. Kibice piłkarscy z pewnością pamiętają go jako zawodnika bardzo szczupłego, o nieszczególnie rozbudowanej masie mięśniowej. Dlatego też pojedynki fizyczne nigdy nie były jego mocną stroną. Wystarczył jednak rok, by były pomocnik zmienił się nie do poznania. We wtorek znów pochwalił się efektami swojej aktywności.

Mesut Oezil rośnie w oczach. Pochwalił się swoim ciałem. "Rok bardzo ciężkiej pracy"

35-latek w marcu zeszłego roku ogłosił zakończenie kariery. Ostatnie dwa lata spędził w Turcji - najpierw w Fenerbahce, a następnie Basaksehirze. Niedługo później postanowił zadbać o swoją muskulaturę. Zaczął regularnie odwiedzać siłownię, intensywnie ćwiczył i nawiązał współpracę z Alperem Aksacem - znanym tureckim trenerem osobistym i osobowością medialną. Dzięki temu szybko nabrał masy, a jego mięśnie rosły w zatrważającym tempie.

We wtorek Oezil ponownie podzielił się fanami zdjęciem z siłowni. Były piłkarz odsłonił brzuch, na którym widać potężny "sześciopak". Imponujące są także jego rozbudowane ramiona i klatka piersiowa. - Jeden rok bardzo ciężkiej pracy - napisał w poście na Instagramie.

Fani są wręcz zachwyceni efektami tej pracy. "Silny jak nigdy", "Maszyna", "Zwierzę" - pisali w komentarzach. "Gdybyś miał to ciało w szczycie swojej kariery..." - zastanawiał się jeden z internautów.

Mesut Oezil w reprezentacji Niemiec zagrał 92 razy i strzelił dla niej 23 gole. W 2014 r. sięgnął z nią po tytuł mistrza świata. W dorobku ma także mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla z Realem Madryt, a także cztery Puchary Anglii z Arsenalem i Puchar Niemiec z Werderem Brema.