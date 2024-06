Tylko zobacz, co się dzieje w komentarzach na profilu Lewandowskiego

Robert Lewandowski niedawno zabrał głos na temat swojej dalszej gry w FC Barcelonie. - Tak, będę grał w kolejnym sezonie w Barcelonie. To jest dla mnie oczywiste. Chcę wygrać wiele trofeów z klubem i jestem pewien, że w kolejnym sezonie będziemy silniejsi i zdobędziemy tytuły. Zawsze chcę jak najlepiej nie tylko dla siebie, ale także dla kolegów z drużyny - mówił Lewandowski na łamach "Mundo Deportivo".

Jednak, jak donosi kataloński "Sport", 35-latek nie może być pewny przyszłości w FC Barcelonie. Jak podkreślają dziennikarze, Polak znajduje się w gronie tych zawodników, których hiszpański klub chce pozostawić w zespole, ale jeśli pojawi się "oferta nie do odrzucenia", to będzie musiała ją rozważyć. "Powinien być ważny w drużynie po przyjściu Flicka, ale gdyby pojawiła się za niego dobra oferta, to klub zastanowiłby się nad nią" - czytamy.

W ostatnich dniach wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony Fenerbahce i trenera Jose Mourinho. Portugalczyk rzekomo zrobi wszystko, by już tego lata ściągnąć Polaka do Turcji. Zdaniem dziennikarza Ertana Suzguna władze tureckiego klubu skontaktowały się już z otoczeniem napastnika. "Choć na razie ten transfer nie wydaje się łatwy, dyrektor Ali Koc będzie naciskać na warunki. Na liście są też inni ważni kandydaci do gry w ataku" - napisał dziennikarz na portalu X.

Robert Lewandowski dodał rodzinne zdjęcie i się zaczęło. "Przyjdź do Fenerbahce"

Obecnie Robert Lewandowski przebywa na urlopie i nie zaprząta sobie głowy plotkami na swój temat. W sobotę 29 czerwca kapitan reprezentacji Polski opublikował na Instagramie rodzinne zdjęcia. Piłkarz pozował razem z córkami - Miło spędzony czas z moimi córkami - napisał w opisie.

Aktywność napastnika FC Barcelony w mediach społecznościowych zachęciła fanów Fenerbahce do działania. "Czekamy na Twój transfer do największego klubu w Turcji. Zapraszamy do FENERBAHCE", "Przyjdź do Fenerbahce. Bardzo Cię kochamy. Nie byliśmy mistrzami od jedenastu lat. Potrzebujemy cię. Jest tu także Jose Mourinho. Dołącz do nas i pozwól nam wspaniale przeżyć ostatnie lata Twojej kariery", "Przyjdź do Fenerbahce, proszę" - to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod postem Lewandowskiego.

Robert Lewandowski zakończył poprzedni sezon w barwach Barcelony z 26 golami i dziewięcioma asystami w 29 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do 30 czerwca 2026 roku, ale jest w nim opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon.