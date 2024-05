Klamka zapadła. Robert Lewandowski zdecydował. "Tam będę grał w kolejnym sezonie"

Tylko jedno spotkanie zostało FC Barcelonie do zakończenia niezwykle burzliwego sezonu, w którym klub nie wygrał żadnego trofeum, boryka się z problemami finansowymi, a przyszłość Xaviego Hernandeza oraz niektórych zawodników w kolejnych rozgrywkach nie musi być związana z katalońskim klubem.

Jednym z niepewnych jest Robert Lewandowski. Chociaż polski napastnik kilka razy podkreślał, że nie zamierza odchodzić z klubu, to co jakiś czas pojawiają się doniesienia łączące go m.in. z klubami z Arabii Saudyjskiej. Miałoby to być m.in. oddechem dla finansów Barcelony, gdyż pensja Lewandowskiego jest jedną z najwyższych w zespole i rośnie z każdym sezonem.

Robert Lewandowski zapewnia, że zostaje w FC Barcelonie

Kontrakt 35-latka z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tym razem został zapytany o przyszłość w rozmowie z dziennikiem "Mundo Deportivo". - Tak, będę grał w kolejnym sezonie w Barcelonie. To jest dla mnie oczywiste. Chcę wygrać wiele trofeów z klubem i jestem pewien, że w kolejnym sezonie będziemy silniejsi i zdobędziemy tytuły. Zawsze chcę jak najlepiej nie tylko dla siebie, ale także dla kolegów z drużyny. [...] Chcę dać wiele rzeczy drużynie i klubowi - zadeklarował Lewandowski.

Chociaż skończy w sierpniu 36 lat, to Lewandowski przyznaje, że nie czuje się staro. - Czuję się bardzo dobrze, nie inaczej niż trzy lub cztery lata temu. Jeszcze co najmniej dwa lata będę mógł grać na najwyższym poziomie. Jeśli pewnego dnia zobaczę, że nie czuję się dobrze, to będę pierwszą osobą, która to powie. 15 lat temu zacząłem ciężko pracować, dzięki czemu mogę teraz grać przez kolejne dwa, trzy lata, dbając o siebie i dobrze się odżywiając - tłumaczył.

Robert Lewandowski ocenił sezon FC Barcelony. "Musimy się nauczyć"

W rozmowie poruszony został także wątek oceny kończącego się sezonu, który Barcelona zakończy na drugim miejscu w lidze i na ćwierćfinale Ligi Mistrzów. - Aspirowaliśmy do czegoś więcej niż do drugiego miejsca. Jestem pewien, że mogliśmy zrobić więcej. Teraz jednak mam poczucie, które pojawia się także w szatni, że chcemy już przygotowywać się do kolejnego sezonu.

- Musimy się nauczyć, że jeśli są mecze, których nie możemy wygrać, musimy starać się ich nie przegrać. Jestem pewien, że jeśli będziemy skupieni na sobie, z pewnością będziemy mogli myśleć o wygraniu zarówno ligi, jak i Ligi Mistrzów - dodał Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony od lata 2022 roku. Przez dwa lata gry dla katalońskiego klubu zdobył 58 bramek i zanotował 17 asyst w 94 występach. W tym czasie wygrał z Barceloną dwa trofea - mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii w sezonie 2022/2023.