Media: Lech szykuje transferowy hit. Ma zastąpić gwiazdę

W poprzednim sezonie na lewym skrzydle w Lechu Poznań grał przede wszystkim Kristoffer Velde. Norweg w ekstraklasie strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst. W Lechu pod tym względem nikt nie był lepszy. Podobne liczby zrobili tylko Mikael Ishak (11 goli i trzy asysty) oraz Filip Marchwiński (osiem goli i pięć asyst).

Velde odejdzie z Lecha? Już szukają nowego skrzydłowego

Skrzydłowy prawdopodobnie już tego lata odejdzie z Lecha. Pod koniec maja pojawiły się informacje, że klub z Poznania oczekuje za niego ok. sześciu milionów euro. Dlatego nie dziwi, że poznaniacy rozglądają się za wzmocnieniami. Uwagę działaczy zwrócił Lawrence Ennali. Piłkarz Górnika Zabrze ma za sobą bardzo dobrą rundę. Oferta Lecha Poznań - "Dziennik Zachodni" podał kwotę 1,2 miliona euro - była jednak zbyt słaba. Zabrzanie odrzucili nawet wyższą - 1,75 mln euro - propozycję od niemieckiego Hamburger SV.

Trzeba więc szukać gdzie indziej. Według Piotra Koźmińskiego Lech zainteresował się teraz Altinem Zeqirim. To piłkarz tureckiego Rizesporu.

"Z tego co słyszę Altin Zeqiri, Kosowo, piłkarz tureckiego Rizesporu. Jego temat pojawił się w Lechu Poznań. Lewe skrzydło głównie" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Zeqiri jest reprezentantem Kosowa, ale urodził się w Finlandii. To również w tym kraju wychował się piłkarsko. W sezonie 2022/23, gdy grał jeszcze w FC Lahti, strzelił osiem goli i zanotował sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. Ostatni rok spędził w tureckim Rizesporze. To średniak tamtejszej ligi, ale Zeqiri poradził sobie na wyższym poziomie. W 35 meczach strzelił pięć goli i zanotował pięć asyst. Ominęły go tylko trzy spotkania w całym sezonie ligowym.

Czy wkrótce wzmocni zespół Lecha Poznań? Trudno uwierzyć, żeby miał być tańszy od Ennaliego. Reprezentant Kosowa gra w lepszej lidze, pokazał się już na wyższym poziomie oraz ma dość długą umowę - do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 1,8 miliona euro.