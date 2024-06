Holandia się boi. Tak komentują zachowanie Piotra Zielińskiego

W meczu przeciwko reprezentacji Holandii Piotr Zieliński wyprowadzi polską kadrę w roli kapitana. Wszystko z powodu kontuzji Roberta Lewandowskiego. - Bycie kapitanem to zaszczyt, jestem z tego dumny. EURO 2012 oglądałem z przyjacielem w telewizji, a jutro będę mógł wyprowadzić kadrę jako kapitan. To dla mnie wielka sprawa - mówił pomocnik na sobotniej konferencji prasowej.

Zobacz wideo Tak Polacy chcą grać na Euro. "My to potrafimy"

Holenderski dziennik opisał słowa Piotra Zielińskiego przed meczem Polska - Holandia na Euro 2024

Konferencję prasową Piotra Zielińskiego śledził także holenderski dziennik "De Telegraaf". "Kapitan reprezentacji Polski Piotr Zieliński wypowiadał się w samych superlatywach o Holandii przed inaugurującym meczem na Euro 2024, ale jednocześnie kipiał pewnością siebie przed jutrzejszym starciem w Hamburgu" - czytamy w artykule.

A do czego nawiązywała holenderska gazeta? Do następujących słów polskiego pomocnika. - Reprezentacja Holandii jest uznaną marką w europejskim futbolu. To wspaniała drużyna, która zajmuje wysokie miejsce w rankingu FIFA. Jednak jutro nie będzie to odgrywało większej roli. Stworzymy trudne warunki do gry i zwyciężymy - cytuje słowa Zielińskiego "De Telegraaf". Dodali także słowa, w których stwierdził, że mecze towarzyskie z Ukrainą i Turcją pokazały umiejętności naszej reprezentacji w grze w piłkę.

Na konferencji prasowej był także Michał Probierz, który apelował do kibiców o wsparcie. - Wszyscy skazują nas na straty. Widzi się w nas outsiderów, ale najważniejsze jest dla mnie to, że stworzyliśmy zespół. Wspierajcie nas. Wszyscy. Ta kadra na to zasługuje. Niech w niedzielę te wszystkie waśnie, które były w polskiej piłce, pójdą w zapomnienie. Niech wszyscy ubiorą biało-czerwone koszulki i z dumą patrzą na tę reprezentację - mówił.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00 w pierwszym meczu Euro 2024. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w Hamburgu.