O byłym piłkarzu Radomiaka napisał słynny Fabrizio Romano! Ależ wieści

Nikt nie ma wątpliwości, że Luka Vusković to przyszła gwiazda światowego futbolu. Bardzo szybko dostrzegli to także angielscy skauci.Tottenham wykupił młodego Chorwata we wrześniu zeszłego roku za 20 milionów funtów z Hajduka Split. Operacja ma jednak dojść do skutku w lipcu 2025 roku, kiedy piłkarz będzie miał już skończone 18 lat. Póki co wciąż jest zawodnikiem Hajduka.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski tak długo rozdawał autografy, że później stało się to...

Luka Vusković zagra w Belgii. A potem już Premier League

Ostatnie pół roku piłkarz spędził w Radomiu. Po zakończeniu wypożyczenia do Radomiaka, wielu ekspertów zastanawiało się, gdzie 17-latek będzie grał w kolejnym sezonie. W Hajduku nie miałby raczej jeszcze szans na grę w podstawowym składzie. Jak donosi Fabrizio Romano, obrońca ma spędzić kolejny rok w Belgii i tam się ogrywać w piłce seniorskiej. Chodzi o roczne wypożyczenie do Westerlo.

"Jest o krok od dołączenia do belgijskiego Westerlo. Umowa wypożyczenia została uzgodniona z chorwackim obrońcą urodzonym w 2007 roku. Trwa dogadywanie formalności między Hajdukiem Split a Westerlo w celu zatwierdzenia wypożyczenia i podpisania umowy" - przekazał dziennikarz.

Ostatnie pół roku było udane dla Vuskovicia. W barwach Radomiaka rozegrał łącznie 14 spotkań. Trzy razy wpisał się na listę strzelców (przeciwko Piastowi, Stali i Legii), a ponadto zanotował jedną asystę w meczu z Puszczą Niepołomice.

Westerlo zakończyło obecny sezon na 11. miejscu w lidze belgijskiej. W barwach tej drużyny występuje młodzieżowy reprezentant Karol Borys, a szkoleniowcem drużyny jest Bart Goor, który pracuje od marca 2024 roku w Belgii.