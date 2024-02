Lewandowski zdetronizowany. Polskim piłkarzem roku został ktoś inny

Raport 2023 był tylko do słodko-gorzki dla polskiej piłki. Bo z jednej strony sukcesy w swoich klubach w ubiegłym sezonie odnosili m.in. Piotr Zieliński z Napoli czy Robert Lewandowski z Barceloną, tak jesień obaj piłkarze mieli już przeciętną. W dodatku reprezentacja Polski zaliczyła najgorszy rok od wielu lat, nie awansując na mistrzostwa Europy w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Z drugiej strony - po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy dwa kluby w fazie grupowej europejskich pucharów (Legię Warszawa w Lidze Konferencji Europy i Raków Częstochowa w Lidze Europy), a wiosną emocjonowaliśmy się grą Lecha Poznań, który dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie odpadł po pasjonującej rywalizacji z Fiorentiną.

Dużo radości na mistrzostwach Europy przyniosła nam reprezentacja Polski U-17, która awansowała do czołowej czwórki oraz na mistrzostwa świata, gdzie już rywalizowała ze znacznie gorszym skutkiem. Kobieca reprezentacja Polski z kolei w świetnym stylu awansowała do dywizji A Ligi Narodów, a Ewa Pajor z Wolfsburgiem dotarła do finału Ligi Mistrzyń, zostając też królową strzelczyń tych rozgrywek.

Robert Lewandowski zdetronizowany. Piotr Zieliński piłkarzem 2023 roku w Polsce

Piłkarzem roku 2023 w Polsce został wybrany Piotr Zieliński, pomocnik Napoli. 29-letni zawodnik miał okazję zdetronizować Roberta Lewandowskiego (FC Barcelona), który wygrywał aż dziesięć z ostatnich dwunastu edycji plebiscytu PN. W gronie finalistów znalazł się także Sebastian Szymański z Fenerbahce Stambuł.

Piotr Zieliński w 2023 roku był jednym z liderów SSC Napoli, które sięgnęło po pierwszy od 33 lat tytuł mistrza Włoch. Sezon 2022/23 zakończył z 5 golami i 11 asystami w 49 meczach oficjalnych. Co jednak ważniejsze, to właśnie 29-letni pomocnik był prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski w bardzo nieudanych dla niej eliminacjach do Euro 2024. Sezon 2023/24 jest dla Zielińskiego słabszy, tak jak dla całego Napoli. Polak w 26 meczach oficjalnych zdobył 3 bramki i 3 asysty, ale to nie zmienia faktu, że latem jako wolny zawodnik najprawdopodobniej zaliczy sportowy awans i zostanie piłkarzem Interu Mediolan, obecnego lidera Serie A.

Robert Lewandowski z kolei wraz z FC Barceloną sięgnął w 2023 roku po mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar kraju. W sezonie 2022/23 z 23 golami na koncie został też królem strzelców La Liga, choć w dużej mierze była to zasługa świetnej rundy jesiennej, tuż przed mistrzostwami świata w Katarze. Miniony sezon Lewandowski zakończył z 33 bramkami i 8 asystami w 46 spotkaniach. Tak, jak w przypadku Zielińskiego, również "Lewy" i jego Barcelona w bieżących rozgrywkach radzą sobie nie tak dobrze. Bilans kapitana kadry w aktualnym sezonie to 14 goli i 6 asyst w 31 meczach.

Cały rok 2023 miał bardzo dobry Sebastian Szymański, aczkolwiek swoje sukcesy osiągał w nieco słabszych ligach - najpierw holenderskiej, a następnie tureckiej. 24-latek sezon 2022/23 zakończył z 10 golami i 7 asystami w 40 meczach, a jego Feyenoord Rotterdam wywalczył mistrzostwo Holandii. Później Szymański przeniósł się do Fenerbahce Stambuł, które również dzięki jego znakomitym występom jest liderem tureckiej SuperLig. Liczby Polaka na półmetku sezonu są jednak wyborne - 12 goli i 14 asyst w 36 spotkaniach, co sprawia, że Szymański znalazł się na celowniku jeszcze większych klubów Europy.

Ewa Pajor najlepszą piłkarką, a Marek Papszun najlepszym trenerem 2023 roku

Najlepszą piłkarską 2023 roku w Polsce została oczywiście Ewa Pajor z VfL Wolfsburg, bezsprzeczna liderka kobiecej reprezentacji Polski, która w świetnym stylu awansowała do dywizji A Ligi Narodów, zdobywając w swojej grupie 16 na 18 możliwych punktów. Pajor ze swoim klubem awansowała z kolei do finału Ligi Mistrzów (przegrana z FC Barceloną), a sama polska napastniczka została królową strzelczyń LM. Również obecny sezon, mimo niepowodzenia w eliminacjach Ligi Mistrzyń, Pajor może zaliczyć na razie do udanych, bo Wolfsburg jest liderem niemieckiej Bundesligi.

Trenerem roku w plebiscycie "Piłki Nożnej" został tym razem Marek Papszun, który zdobył tę nagrodę po raz czwarty z rzędu. Tym razem po stronie sukcesów byłego już trenera Rakowa Częstochowa był ten najważniejszy w krajowej piłce - mistrzostwo Polski. To zdaniem kapituły wystarczyło, by pokonać zwycięzcę Azjatyckiej LM Macieja Skorżę (Urawa Red Diamonds) oraz Jacka Magierę ze Śląska Wrocław.

Odkrycie roku to Marcin Bułka, który wreszcie w wieku 24 lat zaczął regularnie bronić w swoim klubie, tj. francuskiej Nicei, i czyni to ze znakomitym skutkiem, zaliczając aż 13 czystych kont w 20 meczach. W ten sposób były golkiper Chelsea i PSG otrzymał szansę debiutu w reprezentacji Polski. Drużyną roku został z kolei mistrz Polski Raków Częstochowa.

Wyniki plebiscytu "Piłki Nożnej" za 2023 roku:

Piłkarz roku: Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Finaliści: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam / Fenerbahce Stambuł).

Piłkarka roku: Ewa Pajor (VfL Wolfsburg)

Finalistki: Natalia Padilla-Bidas (Servette FC / FC Koeln), Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt).

Trener roku: Marek Papszun (Raków Częstochowa),

Finaliści: Maciej Skorża (Urawa Red Diamonds), Jacek Magiera (Śląsk Wrocław).

Odkrycie roku: Marcin Bułka (OGC Nice)

Finaliści: Dominik Marczuk (Stal Rzeszów / Jagiellonia Białystok), Ariel Mosór (Piast Gliwice).

Drużyna roku: Raków Częstochowa.

Finaliści: Reprezentacja Polski U-17, Legia Warszawa.

Ligowiec roku: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin).

Finaliści: Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok), Paweł Wszołek (Legia Warszawa).

Obcokrajowiec roku: Josue (Legia Warszawa).

Finaliści: Erik Exposito (Śląsk Wrocław), Fran Tudor (Raków Częstochowa).

Pierwszoligowiec roku: Karol Czubak (Arka Gdynia)

Finaliści: Luis Fernandez (Wisła Kraków / Lechia Gdańsk), Goku Roman (Podbeskidzie Bielsko-Biała / Wisła Kraków).