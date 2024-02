Rośnie nowa gwiazda futbolu. Klopp jest wręcz zakochany. "Zachwycający, wspaniały"

- To niewiarygodne. To sen, prawda? Kibicuję temu klubowi od piątego roku życia i naprawdę nie wiem, co mam w tej chwili powiedzieć - cieszył się po środowym meczu Liverpoolu z Chelsea (4:1) Conor Bradley. Na boisku zachowywał się tak, że trudno było uwierzyć, iż ten prawy obrońca ma zaledwie 20 lat.

Adam Nawałka powiedziałby, że Bradley zachwycił "zarówno w ofensywie jak i w defensywie". I nie byłoby w tym krzty przesady. Chociaż dla Bradley'a był to raptem drugi występ w Premier League, to na tle wartych setki milionów funtów graczy Chelsea wyglądał na doświadczoną gwiazdę. 20-latek był nie do przejścia w obronie i zabójczo skuteczny pod bramką Djordje Petrovicia.

To on w 23. minucie odebrał piłkę Benowi Chilwellowi i asystował przy bramce Diogo Joty na 1:0. 16 minut później Bradley wpadł w pole karne Chelsea i strzałem w dalszy róg zdobył pierwszą bramkę w Premier League. W drugiej połowie 20-latek perfekcyjnie dośrodkował na głowę Dominika Szoboszlaia, asystując przy golu na 3:0. Liverpool rozbił Chelsea i odniósł 200. zwycięstwo w Premier League pod wodzą Juergena Kloppa. Ale po meczu więcej niż o Niemcu, jego sukcesach i przyszłości, mówiło się o przebojowym Irlandczyku.

W wieku 20 lat, sześciu miesięcy i 22 dni Bradley stał się najmłodszym od 10 lat zawodnikiem Liverpoolu, który zdobył bramkę i miał dwie asysty w meczu Premier League. Ostatni raz w tak młodym wieku na Anfield Road zachwycił Raheem Sterling, który dziś gra dla Chelsea, a w środę przegrywał pojedynki z Bradley'em.

- Szczerze mówiąc nie pamiętam ani sytuacji, ani gola. Nie widziałem nawet, jak piłka wpadła do bramki. Ucieszyłem się, kiedy cały stadion ryknął z radości. Pamiętam tylko, że po wszystkim biegłem do narożnika i padłem na kolana - mówił Bradley o swojej debiutanckiej bramce.

"Wyjątkowy, wspaniały"

Mecz z Chelsea był najlepszym podsumowaniem tego, co Bradley wyczyniał w styczniu. 20-latek zagrał w nim sześć meczów, zdobył bramkę i miał pięć asyst. Trzy dni przed spotkaniem z Chelsea Irlandczyk błyszczał w meczu z Norwich (5:2) w Pucharze Anglii. Wtedy miał dwie asysty i został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania.

Bradley zachwyca, ale nie byłoby jego popisów, gdyby nie nieszczęście kolegi. 7 stycznia w meczu Pucharu Anglii z Arsenalem (2:0) kontuzji doznał Trent Alexander-Arnold, co dało Bradley'owi szansę regularnych występów.

Porównań obu zawodników nie brakuje. Obaj zostali wprowadzeni do drużyny przez Kloppa, obaj zachwycili w młodym wieku. Bradley ma 20 lat, Alexander-Arnold w dniu oficjalnego debiutu był o dwa lata młodszy. Obaj są obrońcami, ale świetnie czują się w ataku.

Różnica widoczna jest tylko w trofeach. Alexander-Arnold wygrał już z Liverpoolem wszystko, co było do wygrania. Największym osiągnięciem Bradley'a jest zwycięstwo w zeszłorocznym EFL Trophy i nagroda dla zawodnika sezonu na wypożyczeniu w trzecioligowym Boltonie. Alexander-Arnold uważany jest za jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie, Bradley może stać się kimś takim w niedługim czasie.

- Jest wyjątkowy, wspaniały. Świetnie broni, jeszcze lepiej atakuje. Naprawdę trudno uwierzyć, że ma zaledwie 20 lat. Niewiarygodny talent - mówiła o Bradley'u legenda Liverpoolu Robbie Fowler.

Wszedł do drużyny przez grypę

Dotychczasowa kariera Bradley'a naznaczona jest nie tylko jego wielkim talentem, ale też szczęściem. 8-letni dzieciak z Castlederg w Irlandii Północnej zaczął grać w lokalnym klubie dzięki temu, że w jednym momencie na grypę rozchorowało się kilku chłopców z drużyny.

Akurat w tym czasie St.Patrick's F.C. miało wziąć udział w turnieju drużyn do lat 11. Kuzyn Bradley'a, który był w zespole, namawiał trenera - Rory'ego Lyncha - by wziął właśnie utalentowanego 8-latka. Ale ten miał inne plany, szukając uzupełnień składu w okolicy. Lynch zmienił zdanie dopiero po serii telefonów i odmów.

Na tym szczęście Bradley'a się nie skończyło. St.Patrick's F.C. wzięło udział w turnieju z zaledwie jednym rezerwowym zawodnikiem. Oczywiście był nim najmłodszy w składzie Bradley. Ale i ta sytuacja uległa zmianie już w drugiej minucie pierwszego meczu.

- Powiedziałem mu, że kiedy już dostanie piłkę, od razu ma ją podać. Nie chciałem, by się kiwał, wchodził w pojedynki. Bałem się o niego, bo rywale byli starsi, wyżsi i ciężsi. Co zrobił Conor? Od razu zaczął dryblować i sprawił, że opadły nam szczęki. To było niesamowite. Wygraliśmy turniej, a Conor został królem strzelców i najlepszym zawodnikiem rozgrywek - powiedział Lynch w rozmowie z "The Athletic".

- Był malutki, a mimo to w półfinale strzelił gola głową. Był niezwykle wysportowany i sprawny jak na swój wiek. Pracuję w futbolu od lat, ale takiego talentu nie widziałem. Wiedziałem, że trafiliśmy na wyjątkowego chłopca - dodał.

"Skazany na sukces"

Wieść o talencie Bradley'a poniosła się bardzo szybko. Dzieciak zachwycał na kolejnych turniejach, kompletując nagrody dla najlepszego piłkarza i strzelca. Bradley'em szybko zainteresowały się Manchester City, Manchester United i Chelsea, które starały się sprowadzić go do swoich akademii.

Dlaczego więc Liverpool? Pracujący w St.Patrick's F.C. trener Steafan Deery dobrze znał się ze skautem angielskiego klubu - Cliffem Fergusonem. To on przekonał rodziców Bradley'a, by dwa razy w tygodniu przywozili syna na treningi do Belfastu, gdzie znajduje się filia akademii Liverpoolu.

I to było kluczowe, bo Bradley'owie długo niechętnie podchodzili do wyjazdu z kraju. Rodzice Conora prowadzili lokalny biznes, a na dziecięcą pasję i talent syna patrzyli ze spokojem. Jako dziecko Bradley miał przede wszystkim cieszyć się grą i nawiązywać przyjaźnie. Poważne granie i związana z nim presja miały przyjść później. Chociaż nikt nie zakładał, że na pewno przyjdą.

Bradley'owie dbali o spokój syna. To dlatego nie zdecydowali się na szybki wyjazd do Liverpoolu, a w 2016 r. zamienili St.Patrick's F.C. na Dungannon Swifts. - Bałem się, że jego mama oskarży mnie o tortury. Dzwoniłem do niej kilka razy dziennie, namawiając na transfer - powiedział szef rozwoju klubu Dixie Robinson.

- Poznaliśmy Conora, gdy miał 10 lat. Dopiero pięć lat później udało się nam sprowadzić go do nas. Wszyscy byli nim zachwyceni, ale skalę jego talentu zrozumieliśmy, dopiero gdy zaczął u nas trenować. Jego umiejętności i szybkość są nieprawdopodobne. On jest skazany na sukces. Ma nie tylko wielki talent, ale też odpowiedni charakter. To skromny, pracowity chłopak, który zawsze był pierwszy na treningu - dodał.

Rozkochał w sobie Kloppa

Pierwszy raz do Liverpoolu Bradley przyjechał w 2021 r., gdy skończył 18 lat. Początkowo przyjechał na próbę, na dwuletni program stypendialny. Ale już po roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt. Chociaż na początku nie miał szans na grę u Kloppa, to i tak zdążył błysnąć.

W sezonie 2021/22 Bradley rozegrał pięć meczów w pierwszej drużynie. W styczniu 2022 r. miał pierwszą asystę w profesjonalnym futbolu. Było to w meczu ze Shrewsbury (4:1) w Pucharze Anglii. Kolejny sezon Bradley spędził na wypożyczeniu w Boltonie, gdzie jego talent jeszcze bardziej się rozwinął.

"Bradley ma przed sobą świetlaną przyszłość, ale nie wiadomo, czy w Liverpoolu" - pisali jeszcze w maju dziennikarze "The Athletic". Talentu Bradley'a nikt nie umniejszał, ale nie było pewne, czy Klopp znajdzie dla zawodnika miejsce w składzie, mając nie tylko Alexandra-Arnolda, ale też mogącego grać na tej pozycji Joe Gomeza.

Klopp nie miał jednak zamiaru tracić takiego talentu. Liverpool oddał do Nottingham Forest Neco Williamsa, a Bradley stał się pierwszym zmiennikiem Alexandra-Arnolda. I chociaż wygryzienie go ze składu będzie zadaniem najtrudniejszym z możliwych, to przyszłość Bradley'a ekscytuje.

- Zakochałem się jego talencie już po pierwszym wspólnym treningu. Wiem, że na świecie jest mnóstwo utalentowanych zawodników, ale Conor jest wyjątkowy. Jeszcze niedawno leczył poważną kontuzję, a dzisiaj wchodzi i zachwyca na poziomie Premier League. Uwielbiam go - powiedział Klopp.

- Ale to nie tylko moje uczucia. Pamiętam dzień, w którym mój asystent Pep Lijnders przyszedł do mojego biura i powiedział, że wskoczyłby za nim w ogień. Conor rozwija się w niesamowitym tempie i jest już ważną częścią naszego składu. Jeszcze niedawno pisaliście, że potrzebujemy nowego prawego obrońcy, a dziś kibice już skandują nazwisko Conora. A to tylko początek - podsumował.