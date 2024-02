To się dzieje! Włosi odpalili bombę ws. Zielińskiego. "48 godzin"

Piotr Zieliński po ośmiu latach gry prawdopodobnie pożegna się z Napoli. Polak nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu i od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem. Włoskie media od wielu tygodni donosiły o zainteresowaniu Polakiem ze strony Interu Mediolan. Wydaje się, że ogłoszenie transferu jest już tylko kwestią godzin.

Włoskie media nie mają wątpliwości. Zieliński w Interze to kwestia godzin

- Na pewno Zieliński ma wszystkie cechy, by grać w Interze i które bardzo doceniamy. Biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku czeka nas jeszcze więcej meczów i jeszcze więcej rozgrywek, to staramy się stworzyć konkurencyjny skład. Nie chcemy jedenastu podstawowych graczy, chcemy, by wszyscy czuli się ważni. Jeśli sprowadzimy Zielińskiego, to będziemy zadowoleni i szczęśliwi. A jeśli nie, to pójdzie grać gdzieś indziej - mówił dyrektor generalny Interu Giuseppe Marotta.

Włoskie media nie mają wątpliwości, że ogłoszenie transferu Polaka nastąpi już niedługo. Wszystko w temacie ma być już jasne. "Inter-Zieliński, oficjalne ogłoszenie w ciągu 48 godzin" - pisze "Corriere dello Sport". Oznaczałoby to, że najpóźniej do wtorku pomocnik reprezentacji Polski zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem "Nerazzurrich". Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca.

Włoskie media informują, że kontrakt Polaka ma być długi, bowiem obowiązujący aż do 2028 roku. Co istotne - w Interze ma mieć prawa do własnego wizerunku, którymi podczas gry w Napoli dysponuje klub. Jeśli wierzyć doniesieniom mediów z Italii, Zieliński zarobi 4,5 miliona euro za sezon.

Transfer do Interu, który zmierza po swoje 20. mistrzostwo Włoch, byłby awansem sportowym. Mediolańczycy pod wodzą Simone Inzaghiego należą do najlepszych zespołów na świecie, a w poprzednim sezonie dotarli do finału Ligi Mistrzów.

Zieliński występuje w Napoli od 2016 roku, kiedy to trafił do klubu za 16 milionów euro z Udinese. W barwach neapolitańskiego klubu rozegrał 335 spotkań, w których strzelił 50 goli i zanotował 45 asyst.

Niewykluczone, że do lata Polak może mieć problemy z regularną grą. Nie wystąpił w ostatnim meczu z Hellasem Verona. "Oficjalnie chodziło o kolejny problem mięśniowy Polaka, który wykluczył go z gry. To nie pierwszy raz, i pewnie nie ostatni. Faktem jest, że Zieliński od jakiegoś czasu jest praktycznie poza projektem Napoli. Wiadomość o wykluczeniu go z listy zgłoszonych do Ligi Mistrzów była potwierdzeniem relacji, która pękła. Pękła, a potem uległa pogorszeniu do tego stopnia, że stała się już nie do naprawienia" - napisano w poniedziałkowym wydaniu "Il Mattino".