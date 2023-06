Pokazali spotkanie Lewandowskiego z Błaszczykowskim. Od razu padło to pytanie [WIDEO]

Jakub Błaszczykowski oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. W piątek wyprowadził kadrę jako kapitan i rozegrał 16. minut w meczu towarzyskim z Niemcami. Po upływie tego czasu został pożegnany przez kibiców oraz kolegów z drużyny. Pomocnik to zasłużona postać w naszej reprezentacji - rozegrał 109 spotkań i zdobył 21 bramek.

Zobacz wideo Sektor Jakuba Błaszczykowskiego na meczu Polska - Niemcy. Kibicuje brat Dawid

Tak wyglądało pierwsze spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego z Robertem Lewandowskim przed meczem z Niemcami

Błaszczykowski na zgrupowaniu kadry pojawił się w środę 14 czerwca, a więc dwa dni przed spotkaniem z Niemcami. Kamery "Łączy Nas Piłka" zarejestrowały, jak wyglądały przygotowania pomocnika do meczu. We vlogu pokazano także pierwsze spotkanie Błaszczykowskiego z Robertem Lewandowskim podczas przedmeczowego pobytu w Warszawie.

Robert Lewandowski tuż po przyjeździe Błaszczykowskiego udał się do pokoju starszego kolegi. - Siema "Lewy" - przywitał go pomocnik Wisły Kraków. Napastnik FC Barcelony wyściskał Błaszczykowskiego i od razy zadał mu jedno, kluczowe pytanie. - Jak tam zdrowie? - zapytał.

- Wiesz co... Nie było mi łatwo po dwóch latach - odpowiedział mu były kolega z Borussii Dortmund, którego trapiły ostatnio problemy zdrowotne. - Domyślam się - odparł Lewandowski. Tak wyglądało to krótkie, ale przejmujące spotkanie dwóch gwiazd naszej drużyny.

We vlogu pokazano cały mecz od kulis. Nie zabrakło zbliżeń na postać Błaszczykowskiego. Pokazano też to, co działo się po zejściu piłkarza z boiska, a także w jego VIP-owskiej loży, w której była obecna cała rodzina zawodnika w tym także były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

We wtorek 20 czerwca o 20:45 już bez Jakuba Błaszczykowskiego w składzie Polska zmierzy się na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.