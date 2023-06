Media: Zwrot akcji ws. trenera PSG! Mają nowego kandydata i chcą go wykupić

Latem w Paris Saint Germain zapowiadają się spore zmiany. Z klubem oficjalnie pożegnali się już Leo Messi i Sergio Ramos, a niepewna jest również przyszłość Neymara, gdyż obie strony są gotowe zrezygnować ze współpracy. Parc des Princes opuści również Christophe Galtier, dotychczasowy szkoleniowiec.

Zwrot akcji ws. nowego trenera PSG. Nieoczywisty kandydat

Były trener Lille, z którym zdobywał mistrzostwo Francji, w Paryżu wytrzymał raptem rok, wygrywając jedynie Ligue 1. W Lidze Mistrzów opadł już na etapie 1/8 finału z Bayernem Monachium.

Faworytem do objęcia schedy po Galtierze był Julian Nagelsmann. Media podawały, że był to wymarzony kandydat katarskich właścicieli, a "L'Equipe" informowało, że porozumienie jest już bardzo blisko. Tymczasem kilku dni później według ESPN doszło do niespodziewanego zwrotu akcji i Nagelsmann nie przejmie PSG, co również zostało potwierdzone przez największy francuski dziennik.

To łączy się z wiadomościami, które dochodzą z Portugalii. Tamtejszy portal "Record" podaje, że paryski klub zamierza zatrudnić Sergio Conceicao z FC Porto. Aby to zrobić, będą musieli aktywować klauzulę odstępnego w wysokości 18 milionów euro, ale dla katarskich właścicieli nie powinno to być problemem. Medium dodaje, że w Paryżu jest już obecny Jorge Mendes, przedstawiciel szkoleniowca.

48-letni Portugalczyk w FC Porto pracuje od 2017 roku. W tym czasie wygrał trzy mistrzostwa Portugalii, trzy puchary krajowe oraz trzy superpuchary. W minionym sezonie jego zespół zajął drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do odwiecznego rywala Benfiki. W przeszłości Conceicao pracował również we Nantes. Było to jednak raptem półroczna przygoda we francuskim klubie.