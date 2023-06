Nagła zmiana w kadrze siatkarzy. Wypadł rewelacyjny debiutant

Reprezentacja Polski siatkarzy szykuje się do kolejnych zmagań w Lidze Narodów. W piątek wygrała w towarzyskim meczu z Argentyną 4:0 (obie ekipy zgodziły się zagrać dodatkowego seta, w którym znów lepsi okazali się Biało-Czerwoni). W niedzielę naszych siatkarzy czeka lot do Rotterdamu, gdzie od 20 do 25 czerwca rozegrany zostanie następny turniej. Niestety niedługo przed podróżą z szeregów naszej kadry dotarła niepokojąca wiadomość.

Problemy zdrowotne wyeliminowały objawienie kadry siatkarzy. Zmiana w ostatniej chwili

Okazuje się, że w ostatniej chwili wypadł z niej jeden z zawodników. "Reprezentacja Polski już dziś wyrusza do Rotterdamu, gdzie rozegra drugi turniej Ligi Narodów 2023! Ze względów zdrowotnych do składu w miejsce Dawida Dulskiego dołącza Bartłomiej Bołądź" - poinformował na Twitterze profil Polska Siatkówka. Oficjalna strona PZPS-u nie precyzuje jednak, co konkretnie dolega atakującemu Aluronu Warty Zawiercie.

Dla Polaków brak Dulskiego to spora strata. 20-latek był prawdziwym objawieniem turnieju w Japonii. Dawał dobre zmiany, prezentował niezłą skuteczność w ataku i imponował potężną zagrywką. W meczu z Iranem (3:2) zdobył 16, a z Bułgarią (3:2) - 11 punktów. Niektórzy zaczęli go nawet porównywać do Bartosza Kurka.

Trener Nikola Grbić zdecydował, że lukę po Dulskim uzupełni Bartłomiej Bołądź. 28-letni atakujący ma za sobą znakomity sezon w Treflu Gdańsk. W 32 meczach Plus Ligi zdobył aż 566 punktów. W kolejnej kampanii będzie występował już w innym klubie. Według nieoficjalnych informacji zostanie siatkarzem Projektu Warszawa.

Podczas zawodów w Holandii Polacy zmierzą się Niemcami (21 czerwca), Holendrami (22 czerwca), Amerykanami (24 czerwca) i Włochami (25 czerwca).

Skład reprezentacji Polski na turniej VNL w Rotterdamie: