Paulo Sousa znowu w kadrze? Czesław Michniewicz odpowiada

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. Dwa dni później pierwszy mecz rozegra reprezentacja Polski. Rywalem Biało-Czerwonych będą Meksykanie. Z kolei dzień przed wylotem do Kataru kadra zagra na Stadionie Narodowym mecz towarzyski z reprezentacją Chile. Kilka dni temu Jerzy Dudek stwierdził, że warto rozważyć zmianę na stanowisku selekcjonera.

Czesław Michniewicz komentuje słowa Jerzego Dudka. "Reprezentacja jest wszystkich"

Jerzy Dudek w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego" zasugerował, że być może znów trenerem reprezentacji Polski powinien zostać Paulo Sousa. Zdaniem bramkarza kadra nie grała ostatnio zbyt dobrze, co nie zwiastuje też sukcesu podczas mistrzostw świata. "Prezes Cezary Kulesza powinien przeprosić się z Paulo Sousą, dopóki jest jeszcze wolny, bo może on będzie w stanie coś pozytywnego z tego bałaganu zbudować. Skoro nie będziemy grać jak Barcelona Xaviego, to może zagramy chociaż jak Polska Sousy?" - napisał były bramkarz, który tym samym, może nie dosłownie, skrytykował pracę Czesława Michniewicza.

Selekcjoner reprezentacji Polski został zapytany o to, czy czytał słowa Dudka i co o nich uważa. - Nie chcę tego oceniać. Każdy ma prawo do swoich opinii. Reprezentacja jest drużyną wszystkich - powiedział w rozmowie z "Polsat News".

- O tych słowach dowiedziałem się od Cezarego Kuleszy. Prezes ma telefon wielki jak książka, przeczytał ten artykuł i od razu go skomentował - dodał Michniewicz.

Michniewicz broni kadrowicza. "Jest dziś najlepszym Polakiem na tej pozycji"

Do kwestii sugerowanych przez Dudka zmian na stanowisku selekcjonera odniósł się także sam prezes PZPN. - Chyba nikt nie sądzi, że Portugalczyk dostałby jakąkolwiek propozycję od polskiej federacji - skomentował krótko Kulesza.