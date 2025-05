- Moim zdaniem istotny jest fakt, że żaden z turniejów, w których Iga ostatnio grała, nie nazywa się... Roland Garros. Myślę, że wszystko zmieni się, gdy zacznie rywalizację w Paryżu i mówię to na podstawie własnego doświadczenia. W mojej karierze nie miało znaczenia, jak grałem przed Roland Garros. Gdy tylko docierałem do Paryża, czułem, że wracam do domu - powiedział Mats Wilander o formie Igi Świątek. Polka czeka na finał oraz triumf w turnieju od czasu ubiegłorocznego Roland Garros.

Te zawodniczki będą chciały zdetronizować Igę Świątek

Optymiści i fani tenisistki wierzą, że gdy Świątek tylko zacznie grać na paryskich kortach, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zacznie się prezentować tak, jak rok temu i wcześniej. Nie brakuje jednak opinii, że trudno nagle zacząć grać na najwyższym poziomie i to sprawia, że 23-latka nie musi być główną faworytką do zwycięstwa na paryskich kortach.

France 24 pisze o tym, że "pretendentki ustawiają się w kolejce, żeby zabrać Idze Świątek koronę French Open". "Zmagania kobiet rozpoczynają się w ten weekend po raz pierwszy od kilku lat bez wyraźnej faworytki. Kilka zawodniczek jest w świetnej dyspozycji, a Iga Świątek zmaga się z niespotykanym dotąd załamaniem formy" - czytamy.

A kim są rzeczone pretendentki? Serwis wymienia oczywiście czołowe tenisistki rankingu - Arynę Sabalenkę (wygrane turnieje w Miami i Madrycie), Coco Gauff (finalistka z Madrytu i Rzymu), Jasminie Paolini (triumfatorka z Rzymu), Mirra Andriejewa (awans na szóste miejsce w rankingu i wygrana w Indian Wells) czy Qinwen Zheng (mistrzyni olimpijska z Paryża).

"Jeśli nazywana "Królową mączki" Świątek nie odzyska swojej szczytowej formy, to po raz pierwszy od zwycięstwa Barbory Krejcikovej w 2021 roku na trofeum pojawi się nowe nazwisko" - podsumowano.

Roland Garros będzie rozgrywany w dniach 25 maja - 8 czerwca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów polskich tenisistów na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.