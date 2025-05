Ronaldo już miał podpisywać kontrakt, a tu taki zwrot! Oto powód

Cristiano Ronaldo jest największą gwiazdą, która zdecydowała się zagrać na Bliskim Wschodzie. Od stycznia 2023 roku występuje w Al-Nassr, ale mimo znakomitej postawy Portugalczyka, drużynie nie udało się zdobyć jeszcze trofeum. Ta sytuacja coraz bardziej frustruje 40-latka, dlatego też pojawiły się plotki, że latem może zmienić pracodawcę. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca, więc może stać się wolnym agentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Cristiano Ronaldo odejdzie z Al-Nassr? Piłkarz się waha. "Pojawiły się obawy"

"Cristiano Ronaldo zdecyduje o swojej przyszłości w najbliższych dniach. Otrzymał mnóstwo ofert i plan jest jasny: Ronaldo będzie kontynuował karierę przez dwa kolejne sezony" - pisał kilka dni temu Nicolo Schira. Pewne jest, że na emeryturę nie odejdzie, ale gdzie będzie występował?

Wydawało się, że zostanie w Al-Nassr. Rzekomo klub zaproponował mu roczny kontrakt o wartości aż 200 mln euro. Jak donosi portal teamtalk.com, Ronaldo był nawet bliski, by zawrzeć ustne porozumienie, ba, praktycznie je zawarł, ale doszło do zwrotu w sprawie. "Oferta przedłużenia umowy Cristiano Ronaldo z Al-Nassr stanęła pod znakiem zapytania. Dlaczego? Zawodnik odwleka ustne porozumienie" - przekazali dziennikarze. Co wpłynęło na takie zachowanie piłkarza?

Osoby z otoczenia przekazały redakcji, że kluczowa była dość niespodziewana porażka saudyjskiej drużyny z Kawasaki Frontale w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. "Cristiano poprosił o zawieszenie kontraktu [najpewniej chodzi o dalsze rozmowy i podpisanie umowy, przyp. red.], ponieważ pojawiły się obawy dotyczące postępów drużyny, a także wątpliwości związane z projektem sportowym Al-Nassr" - czytamy. Rzekomo napastnik nie wie, czy nadal chce grać w tym zespole. "Ronaldo żąda stanowczych zapewnień co do ambicji klubu" - dodali dziennikarze.

Ofert nie brakuje

O tym, gdzie w kolejnym sezonie zagra Ronaldo, przekonamy się w zbliżających się tygodniach. Już kilka dni temu media donosiły, że najpewniej zostanie na Bliskim Wschodzie. Jeśli nie przedłuży współpracy z Al-Nassr, to może związać się z innym saudyjskim zespołem. Pojawiły się też doniesienia o zainteresowaniu ze strony Sportingu Lizbona. Ewentualny powrót do klubu, w którym Portugalczyk wypłynął na szerokie wody, wiązałby się jednak ze sporą obniżką pensji.

Zobacz też: Szczere wyznanie Lewandowskiego o żonie Annie. Tak ją nazwali Hiszpanie.

Na co zdecyduje się Ronaldo? Jedno jest pewne - musi grać, jeśli chce powalczyć o wyjazd na mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Mimo 40 lat na karku Portugalczyk wciąż imponuje formą - 33 gole i cztery asysty w 39 spotkaniach - i jeśli ją utrzyma, to najpewniej otrzyma powołanie. To może być jego ostatnia wielka impreza w barwach narodowych w roli piłkarza.