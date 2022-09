Historyczna chwila w Serie A. 110 lat czekania i koniec

Niedzielny mecz 8. kolejki włoskiej Serie A pomiędzy Sassuolo a Salernitaną pewnie przeszedłby zupełnie bez echa, gdyby nie decyzja włoskiego kolegium sędziów. Po raz pierwszy od 110 lat mecz najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech poprowadzi kobieta.

Kobieta poprowadzi mecz w Serie A. Historyczna chwila po 110 latach

Ta historyczna chwila dla włoskiej piłki przypadnie Marii Sole Ferrieri Caputi, która będzie głównym rozjemcą niedzielnej konfrontacji na Mapei Stadium.

- To nie będzie zwykły dzień, sam już jestem podekscytowany. Maria Sole zadebiutuje w Serie A za swoje zasługi, w jej drodze nie było żadnych skrótów. Po ponad 110 latach przeżyjemy historyczną chwilę - mówił szef włoskich sędziów, Alfredo Trentalange.

Maria Sole Ferrieri Caputi ma zaledwie 32 lata. Wcześniej prowadziła mecze kobiecej Serie A, a także ma na swoim koncie 23 spotkania w Serie C, 3 w Serie B oraz 1 w Pucharze Włoch. Jej debiut być może przypadłby dopiero za kilka tygodni, gdyby nie fakt, że za kilka dni wyjedzie do Indii na kobiece mistrzostwa świata do lat 17.

- Nie dajemy przy tym żadnych przywilejów, Maria Sole sama sobie tę drogę wydeptała poprzez swoje zdolności i umiejętności. Dziękuję wszystkim w FIFA, którzy w nią wierzyli, a także Roberto Rosettiemu (szefowi sędziów UEFA) i UEFA - dodał Trentalage.

Mecz Sassuolo - Salernitana będzie spotkaniem dwóch drużyn ze środka tabeli Serie A. Sassuolo jest w niej jedenaste, a Salernitana trzynasta.