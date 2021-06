Paulo Sousa chce zrewolucjonizować polską piłkę. Odważna deklaracja

Paulo Sousa został trenerem reprezentacji Polski w styczniu tego roku. Zastąpił na tym stanowisku często krytykowanego Jerzego Brzęczka. Na razie zmiana szkoleniowca nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Polacy pod wodzą portugalskiego trenera wygrali do tej pory tylko jeden mecz. Była to potyczka z Andorą w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze (3:0). Poza tym zremisowali z Węgrami, Islandią i Rosją, a także przegrali z Anglią i ze Słowacją w pierwszym meczu Euro 2020. Portugalczyk po kilku miesiącach musi już mierzyć się ze sporą krytyką. W rozmowie z "El Pais" przekonuje, że na dłuższą metę chce zmienić sposób gry reprezentacji, zrywając z dotychczasowym modelem, w którym Polacy głównie bronią się i czyhają na kontry.

Odważna deklaracja Paulo Sousy. "Chcemy zerwać z tą kulturą"

- Od pierwszego dnia poczułem różnicę w prowadzeniu klubu i reprezentacji. Jako selekcjoner mogę wybierać spośród najlepszych graczy, ale mam mniej treningów i czasu na przećwiczenie pomysłów, koncepcji i sposobu myślenia. W tym krótkim czasie chcemy zbudować coś zupełnie innego. Chcemy zerwać z kulturą gry z przeszłości. Chcemy być drużyną, która prowadzi grę wiedząc, że będą momenty, kiedy będzie nam trudniej z niektórymi rywalami. Musimy wiedzieć jak ich pokonać poprzez naprzemienne prowadzenie gry i momenty przerwy – powiedział Paulo Sousa.

Portugalski szkoleniowiec i jego drużyna nadal mają szansę na wyjście z grupy na Euro 2020. Aby to się stało w sobotę Polacy nie mogą przegrać z Hiszpanią. W przeciwnym razie oznacza to koniec marzeń. - Co stanie się z Hiszpanią? To bardzo zwarta drużyna, która bez piłki jest bardzo agresywna, szybka w pressingu. Mentalnie i fizycznie jest to drużyna świeża, bo spędzają dużo czasu przy piłce. Kiedy ją traci, ma wielu piłkarzy za linią piłki, co pozwala im od razu stosować pressing – tak rywala ocenił selekcjoner reprezentacji Polski.

Polacy zagrają z Hiszpanią w sobotę o godzinie 21 w Sewilli. Jeżeli przegrają, to pożegnają się z turniejem. Dla Polski jest to więc mecz o wszystko. Relacja na żywo w Sport.pl.

