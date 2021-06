Co musi zrobić reprezentacja Polski, żeby awansować? Sytuacja w "polskiej" grupie [WARIANTY]

W sobotę, 19 czerwca, reprezentacja Polski zagra klasyczny mecz o wszystko na Euro 2020. Rywalem Polaków będzie Hiszpania. Jest to wyjątkowo niewygodny rywal dla Polski. Polacy mierzyli się z Hiszpanami 10 razy i wygrali tylko raz - w towarzyskim meczu w Barcelonie w 1980 roku. W 1994 roku udało się zremisować 1:1 po golu Romana Koseckiego. Reszta spotkań to pasmo niepowodzeń. Kibice z pewnością pamiętają lanie, jakie podopiecznym Franciszka Smudy sprawiła Hiszpania w 2010 roku. Polska przegrała 0:6. To było jak do tej pory ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami.

Po porażce ze Słowacją Polacy na dzień dobry skomplikowali swoją sytuację w grupie E. W piątek nasi grupowi rywale zmierzyli się ze sobą. Szwedzi pokonali Słowaków 1:0, co nie było dobrą wiadomością. Teoretycznie, taki wynik oznacza, że podopieczni Paulo Sousy nadal mają szanse na wyjście z grupy z pierwszego lub drugiego miejsca. W praktyce jednak taki scenariusz wydaje się mało realny. Na skutek wygranej Szwedów Polacy zagrają z Hiszpanią pod presją. Jeżeli w sobotę nie zdobędą chociażby punktu, to pożegnają się z mistrzostwami. Dla porównania, gdyby Słowacja nie dała się pokonać Szwedom, to nawet minimalna porażka z Hiszpanią nie przekreślałaby szans Polaków na awans. Przypomnijmy, że z grupy na Euro 2020 można wyjść także z trzeciego miejsca. O tym, jakie wyniki dawały awans pięć lat temu pisał na Sport.pl Kacper Sosnowski.

Co więc muszą zrobić Polacy, aby liczyć się w walce o 1/8 finału? Przede wszystkim nie przegrać. Porażka definitywnie zakończy wszelkie dywagacje, a Polska zajmie ostatnie, czwarte miejsce w grupie. Remis przedłuży szanse Polaków nawet na drugie miejsce. Wówczas kolejny "mecz o wszystko" Polacy zagrają ze Szwedami. Jeżeli wygrają, będą mieli cztery punkty, tyle samo co Szwecja. Polska wyprzedzi jednak Skandynawów dzięki lepszemu bilansowi meczu bezpośredniego. Całkiem realny jest wówczas awans z trzeciego miejsca. Na dodatek, jeśli Hiszpania pokona Słowację, to ona zajmie pierwsze miejsce, ale drugie przypadnie Polsce, która będzie miała punkt więcej od Słowacji.

Jeżeli Polacy zaprzeczą wszystkim szansom i w jakiś sposób pokonają Hiszpanię, wtedy ze Szwedami wystarczy zremisować, aby zająć jedno z pierwszych trzech miejsc. Szwedowie będą mieli pięć punktów i wygrają grupę. Wtedy znowu trzeba będzie spoglądać na mecz Hiszpanów ze Słowacją i trzymać kciuki za drużynę Luisa Enrique. Jeżeli Hiszpania wygra, wtedy Polacy wywalczą bezpośredni awans. Mogą oni także wygrać grupę, ale do tego potrzeba będzie dwóch wygranych – z Hiszpanią i Szwecją. Nawet jeżeli to się nie powiedzie, to cztery punkty przy zerowym lub dodatnim bilansie bramkowym powinny dać awans do 1/8 finału.

Reprezentacja Polski mimo porażki ze Słowacją nadal ma wszystko w swoich rękach. Celem minimum na to spotkanie jest nie przegrać i przystąpić do meczu ze Szwecją z realnymi szansami na wyjście z grupy. W przeciwnym razie czeka nas klasyczny "mecz o honor".

Sytuacja w tabeli grupy E:

Szwecja – 2 mecze, 4 punkty, bramki 1:0 Słowacja – 2 mecze, 3 punkty, bramki 2:2 Hiszpania – 1 mecz, 1 punkt, bramki 0:0 Polska – 1 mecz, 0 punktów, bramki 1:2

