Dostał lanie od Hiszpanów, teraz podpowiada Sousie. "Lewandowski tego nie zrobi"

- Byliśmy o krok od igrzysk olimpijskich w Tokio, ale nie w meczu z Hiszpanią, a trzy dni wcześniej, gdy Belgowie przez długi czas zachowywali korzystny wynik. Na stadionie w Bolonii pokazywano ten mecz, ale ostatecznie wyłączono ekran. Skończyło się nie po naszej myśli [Belgia przegrała z Hiszpanami 1:2], a potem trzeba było samemu rywalizować z Hiszpanią. Była pokora, ale nie nadmierna euforia. Czekał nas najtrudniejszy krok, a przy tym mieliśmy wyniki badań, które wskazywały na wielkie zmęczenie zawodników. Nie powiedzieliśmy tego drużynie, ale testy pokazały, że zabrakło nam jednego dnia na odpowiednią regenerację - w rozmowie z TVP Sport Czesław Michniewicz mistrzostwa Europy do lat 21 sprzed dwóch lat, kiedy w ostatnim meczu fazy grupowej - po zwycięstwach z Belgią (3:2) i Włochami (1:0) - młodzieżowa reprezentacja Polski przegrała z Hiszpanią aż 0:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Mecz o wszystko z Hiszpanią. "Nie widzę nawet pojedynczego koła ratunkowego"

Wojciech Szczęsny nie ma złudzeń. "Tak było, jest i będzie"

"Polacy muszą nastawić się na psychiczny ból"

To nie była najwyższa porażka z Hiszpanią, bo dziewięć lat wcześniej seniorska reprezentacja prowadzona przez Franciszka Smudę przegrała w Murcji aż 0:6. Ale w sobotę nawet o skromnej porażce nie może być mowy, bo jeśli kadra Paulo Sousy myśli jeszcze o wyjściu z grupy, musi w Sewilli przynajmniej zremisować.

- Kluczowe w rywalizacji z Hiszpanią jest uniknięcie szybko straconego gola. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale niezbędne jest zamykanie wolnych przestrzeni dla przeciwników, którzy często błyskawicznie wymieniają mocne podania, co ogranicza czas na reakcję. Dlatego należy unikać zbyt dużych odległości między formacjami. Jeśli one się pojawią, Hiszpanie chętnie z tego skorzystają i jednym podaniem będą mijać pięciu czy sześciu zawodników. Istotna będzie zwrotność Kamila Glika i Jana Bednarka, a także umiejętność ustawiania i przewidywania ruchów rywali - mówi Michniewicz.

I dalej podpowiada Sousie: - Niezbędna jest taktyczna stabilność, co pokazali reprezentanci Szwecji w meczu z Hiszpanią. Ważne jest to, co stanie się po odbiorze piłki. Wymiana dwóch-trzech podań otwiera całą przestrzeń do kontrataku. Jeśli będzie inaczej, to Robert Lewandowski nie przegoni obrońców rywali od 40. metra swojej połowy. W ten sposób nie strzeli gola. Polacy muszą nastawić się na psychiczny ból. Dojdzie też do tego wielka potrzeba biegania bez piłki - nie zostawia złudzeń trener Legii.

Takim składem Polska ma zagrać z Hiszpanią! Zmiana strategii Sousy w meczu o wszystko

"Poziom Hiszpanów trzeba oceniać realnie"

Czy Polska może szukać powodów do optymizmu? - Poziom Hiszpanów trzeba oceniać realnie. To drużyna, która potrafi zawodzić w ekstremalnych sytuacjach. Ale jeden szybko strzelony gol, potem kolejny i ich drużyna się rozpędza. Spada wtedy wiara i determinacja rywali. W pierwszej kolejce na Euro 2020 Szwedów przy życiu trzymał wynik - im dłużej było 0:0, tym więcej sił i motywacji się pojawiało - mówi Michniewicz.

I dodaje, że Hiszpanie nie zmienią sposobu gry przez 90 minut: - Teoretycznie wiadomo, czego się spodziewać, ale cały czas rywal będzie przez nich ganiany po boisku. Nie zaczną pod koniec meczu próbować długich podań w pole karne. Ich grę można porównać do biegu na 10 kilometrów: nie zatrzymają się, nie przyśpieszą, ale będą trzymali równe tempo - twierdzi Michniewicz. Początek meczu Hiszpania - Polska w sobotę o 21.

Wydali 330 mln na prawa do najlepszych meczów, ale w ramach protestu ich nie pokażą

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl >>