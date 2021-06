Roger Guerreiro przypomniał swojego gola na Euro. Zażartował z wpadki sędziów

Roger Guerreiro został powołany przez Leo Beenhakkera do reprezentacji Polski na Euro 2008. Pomocnik wtedy bronił barw Legii Warszawa, do której trafił w styczniu 2006 roku za pół miliona euro z brazylijskiego Juventude. Guerreiro chciał wrócić do zespołu ze stolicy Polski w 2016 roku, natomiast Legia nie była zainteresowana. Rok później zawodnik prowadził rozmowy z Pogonią Siedlce oraz Górnikiem Łęczna, natomiast finalnie obie strony nie doszły do porozumienia.

Roger Guerreiro mówi wprost: Gdyby podczas Euro 2008 był VAR, mój gol nie zostałby uznany

Roger Guerreiro udzielił wywiadu portalowi WP Sportowe Fakty, w którym powrócił wspomnieniami do Euro 2008. Pomocnik stwierdził, że bardzo dobrze zapamiętał mistrzostwa Europy rozgrywane w Austrii i Szwajcarii. - Na kadrze panowała wspaniała atmosfera. Przed rozpoczęciem turnieju obchodziłem na zgrupowaniu urodziny i jedliśmy tort. Mam naprawdę fajne wspomnienia. Mój najlepszy moment to oczywiście gol strzelony Austrii, wiele razy oglądałem powtórkę tej bramki - powiedział.

Guerreiro przyznał, że gdyby na tamtej imprezie był system VAR, nie cieszyłby się ze zdobytej bramki. - Zarówno sędziowie, jak i piłkarze, czasem popełniają błędy na boisku. Wszyscy wspominają karnego z końcówki meczu z Austrią. Ja mogę się cieszyć, że w tamtych czasach nie było VAR-u. Inaczej mój gol wtedy nie zostałby uznany. Po ostatnim gwizdku nie czułem złości na Howarda Webba, zawsze musisz się skupiać na swojej pracy. Pewnie gdybyśmy pokonali Austrię, podeszlibyśmy do Chorwatów z innym nastawieniem - dodał.

Były zawodnik Legii Warszawa żałuje także wyjazdu z Polski. - Nie wiedziałem, że Grecja okaże się tak złym wyborem. Jakbym znał przyszłość, spędziłbym nad Wisłą więcej niż cztery lata. Mam nadzieję, że kiedyś znów zamieszkam w Polsce. Moje piłkarskie serce jest biało-czerwone. Liczę na to, że wyjdziemy z grupy na Euro 2020, ale dostrzegam jeden problem. Nie mamy już Rogera, który mógłby znakomicie podać do Roberta Lewandowskiego - skwitował Guerreiro.

