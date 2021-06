Nowe informacje ws. Jana Bednarka przed meczem Polska - Słowacja

Środkowy obrońca reprezentacji Polski od poniedziałku zmagał się z bólem mięśnia pośladkowego, przez co zabrakło go w kadrze na sparingowy mecz z Islandią (2:2). W środę piłkarze mieli wolne, ale w czwartek Jan Bednarek wyszedł na trening tylko po to, by przebiec truchtem kilka okrążeń wokół boiska. Nie ćwiczył z zespołem, nie wykonał nawet rozgrzewki. Podczas biegu chwytał się za mięsień. Następnego dnia w ogóle nie pojawiał się na stadionie w Gdańsku, na którym do turnieju przygotowuje się kadra, tylko wykonał trening w siłowni i odbył kilka zabiegów fizjoterapeutycznych.

Te przyniosły oczekiwane efekty. A może nawet przerosły oczekiwania, bo jeszcze w piątek z wypowiedzi Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika PZPN, można było wywnioskować, że Bednarek wyjdzie na boisko dopiero w Sankt Petersburgu - prosto na mecz ze Słowacją. W sobotę obrońca wziął jednak udział w treningu i szanse na jego występ w pierwszym meczu mistrzostw wydają się większe. Bednarek w planie selekcjonera jest jednym z nielicznych pewniaków. Problem z jego zastąpieniem na środku obrony byłby spory.

Wreszcie trening w pełnym składzie

Dwa dni przed pierwszy meczem Euro Paulo Sousa ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy, co na tym zgrupowaniu jeszcze się nie zdarzyło. Wreszcie nikt nie jest kontuzjowany i nikt nie narzeka na urazy. Choć ostrożność wciąż jest bardzo duża. Odkąd reprezentacja przeniosła się do Gdańska, trenuje tylko raz dziennie - i to niezbyt intensywnie. Trenerzy wsłuchali się w głos piłkarzy, którzy zgłaszali, że czują się zmęczeni i potrzebują kilku delikatniejszych treningów, by przed turniejem złapać odpowiednią świeżość. Sobotni trening był zatem taktyczny, piłkarze ćwiczyli m.in stałe fragmenty gry, z którymi w ostatnich meczach mają spore problemy. Przypomnijmy - po dośrodkowaniach padło sześć z ośmiu goli przeciwników.

Reprezentacja Polski rozpocznie Euro 2020 14 czerwca meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Następnie, 19 czerwca zmierzy się z Hiszpanią w Sevilli, a na koniec, 23 czerwca, znowu w Sankt Petersburgu zagra ze Szwecją.

