Jerzy Brzęczek przerwał milczenie. "Nie wiem, co by ze mną zrobili po takim wyniku"

Jerzy Brzęczek na początku roku został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Mimo że trener był mocno krytykowany zarówno przez wielu kibiców jak i dziennikarzy, to jego zwolnienie na kilka miesięcy przed Euro 2020 było zaskoczeniem. Brzęczka zastąpił Portugalczyk, Paulo Sousa. W rozmowie z Interią Jerzy Brzęczek stwierdził, że krytyka dotycząca jego osoby i jego drużyny zaszła stanowczo za daleko.

- Jest różnica między krytyką a wyśmiewaniem, oszczerstwami, brakiem kwestii merytorycznych i nierzetelnością. Trener Niemiec Joachim Loew przegrał z Hiszpanią 0-6. Nie wiem, co by ze mną zrobili po takim wyniku. Chyba nie mógłbym wrócić do kraju. U nas często są tylko emocje - albo jesteś wielki, albo cię chcą od razu zakopać – powiedział były selekcjoner

Mimo tej krytyki, która dotyczyła głównie kiepskiego stylu gry kadry i przeciętnych wyników, Brzęczek jest zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć. - Utwierdzam się w przekonaniu, że zrobiliśmy dobrą pracę, wywiązaliśmy się ze wszystkich zadań, jakie zostały przed nami postawione. Patrząc na to, co osiągnęliśmy, co się działo wokół kadry, bardzo mało rzeczy bym zmienił. To było wielkie przeżycie, doświadczenie, z którego należy wyciągnąć wnioski, by być lepszym trenerem w przyszłości - powiedział Brzęczek.

Były selekcjoner zdradził też, co będzie kluczowe aby odnieść sukces w turnieju. - Wiele zależeć będzie od przygotowania, ale i atmosfery. Pierwsze spotkanie ze Słowacją będzie bardzo ważne dla sytuacji w grupie. Chłopakom i sztabowi życzę przede wszystkim... spokoju. Wszyscy mamy nadzieję, że dla naszej reprezentacji i kraju mistrzostwa będą pozytywne i zakończone dobrym wynikiem – powiedział trener, który wprowadził Polaków na mistrzostwa Europy.

Reprezentacja Polski zacznie Euro 2020 od meczu ze Słowacją 14 czerwca w Sankt Petersburgu. 19 czerwca Polacy zagrają z Hiszpanią w Sevilli, a na koniec rozgrywek grupowych zmierzą się ze Szwecją (23 czerwca w Sankt Petersburgu).

