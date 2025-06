Legendarny piłkarz rozwiódł się pięć razy. Teraz spotyka się z młodszą o 38 lat

Lotthar Matthaus był swego czasu jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Nie dość, że w 1990 roku zdobył mistrzostwo świata z Niemcami, to wygrał wówczas plebiscyt Złotej Piłki. Jeśli chodzi o sukcesy drużynowe, to aż siedmiokrotnie zwyciężył z Bayernem Monachium tytuł mistrza kraju, dwa razy świętował triumf w Pucharze UEFA (po razie z Bayernem i Interem) oraz Scudetto (mistrzostwo Włoch). 64-latek miał wyjątkową karierę, natomiast obecnie przeżywa "gorączkowe życie osobiste".

Legenda niemieckiej piłki spotyka się z 38 lat młodszą kobietą. "Oszałamiająca"

Dziennik "The Sun" zdradził, że Matthaus, który w marcu skończył 64 lata, wielokrotnie był ostatnio widywany z "oszałamiającą" 26-letnią modelką Theresą Sommer. Niedawno wybrał się z nią na stok narciarski w Ischgl w Austrii. - Przyjechaliśmy na narty, a reszta to prywatna sprawa - wyznał w rozmowie dla telewizji A2.

Dziennikarze zastanawiają się: "czy związek jest platoniczny, czy romantyczny". Para została przyłapana ostatnio na wspólnym oglądaniu finału Ligi Narodów między Hiszpanią a Portugalią. Były piłkarz nie zdecydował się jednak odpowiedź do publikacji dziennika "Bild". "Kim jest piękna kobieta u jego boku?" - brzmiał tytuł tekstu. "Nie lubi rozmawiać o swoich kobietach - ale je pokazuje. A kiedy robi to regularnie, zazwyczaj jest to poważne" - czytamy.

Według informacji "Daily Mail" modelka studiowała ekonomię w King's College w Londynie, a następnie na Uniwersytecie w Durham. Dziennikarze zwracają uwagę na nieco bardziej interesującą rzecz. "Były zdobywca Złotej Piłki był żonaty pięć razy od czasu zawarcia związku małżeńskiego z pierwszą żoną Silvią w 1981 roku" - przekazano.

Potem poślubił szwajcarską prezenterkę telewizyjną Lolitę Morenę, z którą ma syna. To małżeństwo trwało pięć lat, po czym związał się on z Marijaną Colic. Pobrali się w 2003 roku, by po sześciu latach złożyć pozew o "burzliwy rozwód". Niedługo później Niemiec poznał 21-letnią wówczas ukraińską modelkę Kristinę Lilianę Chudinovą. Ostatnie małżeństwo miało miejsce w 2014 roku, kiedy związał się z Anastasią Klimko. Para rozwiodła się siedem lat później.

Matthaus od 2017 roku jest związany z Bayerem Monachium w roli doradcy zarządu.