Kto nowym selekcjonerem? Tomaszewski nie wytrzymał. "Robi z nas idiotów"

12 czerwca 2025 r. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o tym, że Michał Probierz podał się do dymisji, a federacja ją przyjęła. Od tego czasu trwa saga związana z poszukiwaniem nowego selekcjonera przez Cezarego Kuleszę. Do tej pory faworytem PZPN na to stanowisko był Maciej Skorża, ale trener został w Urawie Red Diamonds. Dominik Wardzichowski i Kacper Sosnowski ze Sport.pl podawali, że PZPN rozważa ponowne zatrudnienie Jerzego Brzęczka, ale tym razem z Łukaszem Piszczkiem oraz Jakubem Błaszczykowskim w roli asystentów.

Tomaszewski podsumował działania Kuleszy. "Czy to PZPN, czy to magiel"

Jan Tomaszewski odniósł się do działań PZPN-u i Cezarego Kuleszy w rozmowie z "Super Expressem". Były reprezentant Polski ma pewną prośbę do prezesa PZPN.

- Panie prezesie, niech Pan ogłosi tydzień przed powołaniem kadry na Holandię, kto będzie selekcjonerem... Prezes robi sobie z nas wszystkich 12. idiotę, a nie zawodnika. Jeśli nie ma wybranego konkretnego selekcjonera, to moim zdaniem nie powinien występować w mediach. A on występuje w mediach i mówi "Ten nie", "z tym nie będziemy rozmawiali", "ten ma szansę", "ten nie ma szans" - powiedział.

- Chryste Panie, czy to jest Polski Związek Piłki Nożnej, czy to jest magiel, w którym plotka rodzi plotkę, a roznosicielem tych plotek jest pan prezes Kulesza. Można powiedzieć, że wymienił wszystkich trenerów na świecie, tylko Mourinho i Guardiola nie wchodzą w rachubę - dodaje Tomaszewski.

- To mnie denerwuje, jest po prostu irytujące. Czy prezes Kulesza i zarząd PZPN nie zdają sobie sprawy, że nie mamy drużyny? - podsumował były bramkarz reprezentacji Polski.

Jednak nie Brzęczek? Oto decyzja Łukasza Piszczka

Ostatnie doniesienia wskazują na to, że kandydatura Brzęczka może ostatecznie nie przejść. Mateusz Borek ujawnił w Kanale Sportowym, że Piszczek nie jest zainteresowany rolą asystenta w sztabie reprezentacji Polski.

- Łukasz dystansuje się, mówi, że jest jeszcze na to czas. Ja się zastanawiam: czy on nie odpoczął po przygodzie z Sahinem, czy realnie ocenił potencjał reprezentacji Polski, czy nie chce być drugim trenerem, bo uważa, że jest na tym etapie życia zawodowego, że nie powinien być drugim trenerem u Brzęczka? Że jest tyle rzeczy do zrobienia w Goczałkowicach, że chce się w stu procentach skoncentrować na akademii i na tym swoim projekcie? - mówił dziennikarz.

Później Piszczek opublikował wpis na Instagramie o treści "Najlepsze przede mną".