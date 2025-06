Zmiany w Barcelonie? Yamal zdecydował. To policzek dla Lewandowskiego

Lamine Yamal w lipcu skończy 18 lat, ale wygląda na to, że chciałby pełnić w Barcelonie jeszcze istotniejszą rolę niż miało to miejsce do tej pory. Hiszpańskie media donoszą o jego najnowszym celu. Gdyby udało mu się go osiągnąć, to z takiego obrotu spraw mógłby nie być zadowolony Robert Lewandowski. O co chodzi?