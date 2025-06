Kpina z PZPN i Kuleszy. Były reprezentant Polski nie gryzł się w język

Choć Anglia bez wątpienia jest kolebką futbolu, to jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku jej reprezentacja znajdowała się w kryzysie. Gwiazdy takie jak David Beckham, Steven Gerrard czy Wayne Rooney nie przekładały się na sukcesy na międzynarodowej scenie, a kiedy angielską ekipę w 2008 roku przejął Fabio Capello, to cierpiała też ona na brak młodych talentów. To wszystko brzmi już jednak jak odległa przeszłość, bo obecnie Anglicy mają nie tylko dziesiątki znakomitych piłkarzy, ale odnoszą niezły wynik na prawie każdej wielkiej imprezie - licząc również te młodzieżowe.

Tajemnicę sukcesu wyspiarzy postanowił przeanalizować Jarosław Koliński, dziennikarz Przeglądu Sportowego. - Anglicy uznali jakieś 15 lat temu, że dość upokorzeń. Usiedli, opracowali reformy szkolenia i wybudowali narodowy ośrodek treningowy. Efekt? 13 finałów imprez różnych kategorii wiekowych i 10 triumfów. A teraz pomyślmy co przez ostatnich 15 lat zrobiono w PZPN - stwierdził brutalnie na portalu "X".

Mateusz Klich nie wytrzymał. Odpalił w sprawie PZPN

Do ostatniego zdania wypowiedzi odniósł się Tomasz Urban z Eleven Sports, który dodał: "w PZPN po prostu usiedli. I tyle.". Aż wreszcie do dziennikarzy dołączył Mateusz Klich. - Ale że tak bez niczego se usiedli? - napisał na "X" wielokrotny reprezentant Polski.

Klich nawiązał tym samym oczywiście do niesławnej wypowiedzi Cezarego Kuleszy w RMF FM. Podczas rozmowy we wrześniu 2023 roku prezes PZPN odpowiedział na pytanie prowadzącego audycję, który odniósł się do alkoholu obecnego wśród działaczy podczas wyjazdów kadry. - Ja pana zaproszę czy ktoś pana zaprosi i co, siedzicie tak bez niczego? - powiedział wówczas Kulesza.

Mateusz Klich jest obecnie zawodnikiem Atlanta United FC, ale w życiowej formie znajdował się w barwach Leeds United. W trakcie kariery rozegrał 41 meczów dla seniorskiej reprezentacji Polski, zaliczając po drodze m.in. mistrzostwa Europy w 2020 roku.