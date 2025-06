Polacy grają w półfinale ME! Oglądaj mecz Polska - Chorwacja [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski jak na razie nie zawodzi na mistrzostwach Europy w socca. W fazie grupowej pokonała Serbów i Włochów, a w ostatnim meczu zremisowała 2:2 z Ukrainą. Dzięki temu Polacy awansowali do 1/8 finału. Tam czekała ich rywalizacja z Litwą. Mecz był bardzo emocjonujący i do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W nich bohaterem został bramkarz Krystian Stanecki, który obronił dwa strzały, a nasza kadra awansowała do ćwierćfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia bez Goncalo Feio! Kędzierski: To wyklucza, taki facet nigdy nie powinien prowadzić klubu

Polska - Chorwacja na mistrzostwach Europy w socca

Na tym etapie zagrała z Mołdawią, czyli gospodarzami turnieju. Polacy spisali się kapitalnie i wygrali 5:3. "Co to był za występ Biało-Czerwonych! Fantastyczne zawody rozegrał nasz kapitan, Bartłomiej Dębicki - autor dwóch bramek oraz asysty" - pisał Kacper Marciniak ze Sport.pl. Dzięki kolejnemu zwycięstwu reprezentacja Polski znalazła się już w półfinale, gdzie zmierzy się z Chorwacją. Rywale są w świetnej dyspozycji i do tej pory stracili tylko dwa gole, a po drodze rozbili między innymi 5:0 Węgrów.

Spotkanie z Chorwacją odbędzie się w niedzielę o godzinie 11:00. Transmisja będzie dostępna pod tym linkiem: