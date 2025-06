Zalewski na zgrupowaniu kadry, a tu takie wieści z Włoch. Nagły zwrot

Zimą Nicola Zalewski przeniósł się z AS Romy do Interu Mediolan na zasadzie wypożyczenia. Polak dobrze odnalazł się w nowym klubie i łącznie rozegrał 14 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył tyle samo asyst. W związku z tym wiele mówiło się, że Inter go wykupi. "Inter jest gotowy uruchomić klauzulę opcji kupna za Nicolę Zalewskiego za kwotę 6 mln euro pod koniec sezonu. Polski obrońca już wyraził chęć pozostania, a klub planuje jego przejście z AS Roma na stałe" - napisał na portalu "X" Fabrizio Romano.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zostanie nowym trenerem Legii? Kosecki: Henning Berg chyba zobaczył, co się tu dzieje i zrezygnował

Zmiana planów Interu wobec Zalewskiego?! Włosi donoszą

W sprawie nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. Jak przekazał Filippo Biafora, Włosi mogą nie wykupić Zalewskiego. "W tej chwili sytuacja jest w trybie stand-by. Prawo wykupu wygasa 18-go czerwca, na razie Inter z niego nie skorzystał" - napisał na Twitterze. Przypomnijmy, że z klubem pożegnał się Simone Inzaghi, który chciał w drużynie Zalewskiego. Po odejściu szkoleniowca plany wobec Polaka mogą się zmienić.

Wszystko wskazuje na to, że nowym trenerem Interu zostanie Cristian Chivu, czyli były piłkarz tego klubu. Na początku tego roku objął Parmę i zdołał utrzymać ją w Serie A. Teraz od niego będzie zależała przyszłość Zalewskiego. - Jestem przekonany, że Cristian jest trenerem, który będzie miał długą karierę - powiedział o nim wiceprezydent Interu Javier Zanetti w rozmowie z Flashscorem.

Aktualnie Nicola Zalewski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W piątek ekipa Michała Probierza pokonała 2:0 Mołdawię w meczu towarzyskim. Teraz będzie ją czekać dużo ważniejsze starcie z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, które odbędzie się we wtorek o 20:45.