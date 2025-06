Szczęsny pokazał, co znaczy klasa. "Ter Stegen na to nie wpadł"

- Nadszedł czas rozstania. Dziś muszę pożegnać się z klubem, który był moim domem odkąd miałem 15 lat (obecnie ma 24 - red.). Przez cały ten czas starałem się rozwijać każdego dnia jako piłkarz i jako człowiek, zawsze z pokorą, wysiłkiem i dumą z obrony bramki Espanyolu - powiedział Joan Garcia tuż przed podpisaniem kontraktu z FC Barceloną. - Dałem z siebie wszystko, aby pomóc drużynie, reprezentować ten herb z największym poświęceniem i sprostać temu, co oznacza noszenie tej koszulki - dodał. Wiemy już, że mistrzowie Hiszpanii wykupili go za 25 mln euro. Co zatem teraz z pozostałymi bramkarzami?

Oto co zrobił Szczęsnego wobec nowego bramkarza. Fani wypunktowali za to ter Stegena

Momentalnie po ogłoszeniu transferu Marc-Andre ter Stegen pokazał, że nie przejmuje się o swoją przyszłość. "Może to przypadek, choć wiele osób w to nie wierzy. [...] Pewne jest, jaki przekaz wysyła niemiecki bramkarz: jest absolutnie zrelaksowany i wcale nie martwi się o przyszłość, pomimo faktu, że Barcelona planuje go wytransferować" - napisał dziennik "Sport".

Fani zauważyli za to, co zrobił Wojciech Szczęsny. A może inaczej, czego nie zrobił ter Stegen. Mianowicie Polak zaobserwował nowego kolegę w mediach społecznościowych. "Szczegół, na który Niemiec nie wpadł" - przekazał portal madrid-barcelona.com. I docenił Szczęsnego. "To prosty gest, ale pełen znaczenia. To pokazuje szacunek, koleżeństwo i wizję zespołu" - wyjaśniono.

"Szczęsny pokazał, że jest kimś więcej niż bramkarzem. Jego postawa, po raz kolejny, przemawia za niego. W szatni jest to warte tyle samo, co obroniony rzut karny" - uzupełniono. Pochwał wobec Polaka nie było końca, natomiast jeszcze większa krytyka spadła na reprezentanta Niemiec. "Do tej pory tego nie zrobił. Przez kilka ostatnich dni milczy. To wywołuje napięcie wśród kibiców" - oznajmiono.

FC Barcelona nie bierze udziału w nadchodzących Klubowych Mistrzostwach Świata. Ma zatem nieco więcej czasu na odpoczynek. Powróci do treningów dopiero za nieco ponad dwa tygodnie. 27 lipca rozpocznie Asian Tour, kiedy rozegra pierwszy mecz z Vissel Kobe.