Topowe kluby rzuciły się na Oyedele. Piłkarz Legii rozchwytywany!

Maxi Oyedele w minionym sezonie był ważnym piłkarzem Legii Warszawa. Dzięki temu zaliczył też debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, z którą obecnie jest na zgrupowaniu. Po jego zakończeniu może wyjaśnić się, gdzie będzie grał za kilka miesięcy.

Maxi Oyedele przebiera w ofertach. Fabrizio Romano nie zostawia złudzeń. "Opuści Legię Warszawa"

20-latek wzbudza spore zainteresowanie, a jego transfer wydaje się niemal pewny. Garść informacji w tej kwestii przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. "Maxi Oyedele opuści Legię Warszawa, a kilka klubów jest zainteresowanych aktywowaniem jego klauzuli w wysokości 6 mln euro... A Manchester United ma otrzymać 40 proc." - napisał w serwisie X.

Następnie wskazał, kto jest w gronie chętnych. I robi to wrażenie. "Anderlecht, Club Brugge, Werder Brema, PSV i dwa zespoły z Championship - wszystkie te kluby zabiegały o pozyskanie Oyedele" - doprecyzował Romano. Dwa pierwsze to odpowiednio czwarta i druga siła w Belgii, Werder gra w Bundeslidze, a PSV to mistrz Holandii

Maxi Oyedele na wylocie z Legii Warszawa. Manchester United zaciera ręce

Zatem stołeczny klub może sporo zarobić na transferze utalentowanego pomocnika. Jednak jak wspomniał Romano, znaczną część sumy będzie musiał przelać Manchesterowi United, gdzie 20-latek się szkolił i grał w drużynach młodzieżowych. Stamtąd był też wypożyczany do Altrincham (2023) i Forest Green Rovers (2024).

W minionym sezonie Maxi Oyedele rozegrał 24 mecze w Legii Warszawa (zero goli, jedna asysta), z którą zdobył Puchar Polski. W reprezentacji dotychczas zaliczył dwa występy.