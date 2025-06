Pululu kontra Lewandowski? Hiszpanie złożyli ofertę. Jagiellonia zdecydowała

Afimico Pululu wyrobił sobie markę w Jagiellonii Białystok, a najlepszym tego potwierdzeniem jest tytuł króla strzelców Ligi Konferencji (osiem goli w minionym sezonie). Nic dziwnego, że wzbudził zainteresowanie klubów z topowych lig.

Afimico Pululu może trafić do La Ligi. "Mają nadzieję, że żądania zostaną obniżone"

O piłkarza zabiega Rayo Vallecano, ósmy zespół ostatniego sezonu La Ligi, który awansował do LK. I to coraz mocniej, o czym poinformował dziennikarz Arturo Diaz. "Rayo już wysłało ofertę (około 1,5 miliona euro) do Jagiellonii za Pululu. Polski zespół odnosi się do kwoty 5 mln euro i oczekuje takiej oferty od Rayo. Negocjacje trwają i (Hiszpanie - red.) mają nadzieję, że żądania dotyczące (napastnika - red.) zostaną obniżone" - napisał w serwisie X. Niewykluczone są zatem starcia 26-latka z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym, graczami FC Barcelony.

Jednak widać, że rozbieżności pomiędzy obiema stronami są spore. O porozumienie może być trudno, chociaż na obecnym etapie rozmów niczego nie można wykluczyć. A przecież zainteresowanie 26-latkiem wyrażały także inne kluby, m.in. z Włoch, Turcji czy Stanów Zjednoczonych.

Afimico Pululu czaruje w klubie, ale do reprezentacji nie ma szczęścia

Dzięki dobrym występom w Jagiellonii atakujący zapracował na międzynarodowe uznanie. W marcu został powołany do reprezentacji Angoli, jednak nie stawił się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. Natomiast w maju znalazł się na liście kadry Demokratycznej Republiki Konga, lecz ponownie doznał urazu i nie doczeka się debiutu.

W minionym sezonie Afimico Pululu rozegrał 53 mecze, strzelił 21 goli i zanotował cztery asysty w barwach Jagiellonii Białystok. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 r.