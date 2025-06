Słynnemu klubowi zamarzył się Lewandowski! Media: Badają grunt

- Mój wiek to tylko liczba. Czuję się fizycznie oraz psychicznie bardzo dobrze i mogę grać co najmniej tak samo dobrze przez kolejny rok - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z "Mundo Deportivo", w której zadeklarował, że kolejny sezon spędzi w FC Barcelonie.

Turecki klub chce sprowadzić Roberta Lewandowskiego?

Umowa polskiego napastnika z katalońskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. W związku z tym, jeśli Barcelona chciałaby zarobić na sprzedaży Lewandowskiego, to musiałaby to zrobić w trakcie letniego okienka transferowego. I tutaj nieoczekiwanie pojawia się Galatasaray, które ma obserwować sytuację 36-latka.

"Zarząd klubu, który intensywnie pracuje nad pozyskaniem Victora Osimhena, przygotowuje się również do transferu, który wywoła sensację na całym świecie. Żółto-czerwoni zaczęli snuć plany dotyczące Roberta Lewandowskiego" - czytamy na tureckim portalu Fotomac.

Zobacz też: Niewiarygodne, co robi Barcelona, żeby ter Stegen zrezygnował. "Mobbing"

"Według przecieków żółto-czerwoni badają grunt pod nogami w kontekście pozyskania napastnika Barcelony, Lewandowskiego. Pomimo strzelenia 42 goli w 52 oficjalnych meczach w tym sezonie, pojawiły się głosy, że Barcelona może sprzedać polskiego gwiazdora ze względu na jego wiek" - dodano. Lewandowski w sierpniu skończy 37 lat.

W artykule przytoczono również niedawne słowa Przemysława Frankowskiego, który gra w barwach Galatasaray od lutego bieżącego roku. - Tak, rozmawiałem z Lewandowskim o Galatasaray, o życiu, o fanach. Powiedziałem mu same dobre rzeczy, bo sam czuję się tutaj bardzo dobrze - powiedział.

Zdaniem Turków Lewandowskim interesują się także kluby z Arabii Saudyjskiej.