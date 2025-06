Klasy nie kupisz. Tak zachował się Ronaldinho podczas pobytu w Polsce

W sobotni wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie doszło do wydarzenia, na które czekała cała Polska. Rozegrano mecz legend między Brazylią i Biało-Czerwonymi. Największą gwiazdą był Ronaldinho. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszej kadry, ale dopiero po rzutach karnych. I mimo że event okazał się sukcesem, to organizatorom wytknięto sporo niedociągnięć i wpadek. "Ludzie zapłacili kilkadziesiąt koła za możliwość gry z Ronaldinho, a nie dość, że nie zagrali z nim, nie mieli z nim szatni, to nawet niektórych nie wpuścili choćby na kilka sekund i stali sobie przy linii czekając na nic?" - pisał jeden z internautów.

Mateusz Borek wypunktował Ronaldinho. Tak zachował się Brazylijczyk. "Nic nie powiedział"

Wielu kibiców przybyło na stadion głównie ze względu na Ronaldinho. Liczyli, że będą w stanie wejść z nim w interakcję, zgarnąć autograf czy zrobić sobie zdjęcie. Tyle tylko, że Brazylijczyk trzymał się nieco z boku. Ba, nie dzielił nawet szatni z kolegami. Z murawy zszedł w 73. minucie i po chwili opuścił stadion. Nieco oburzony takim zachowaniem 45-latka był m.in. Mateusz Borek. Współwłaściciel Kanału Sportowego ujawnił, jak Ronaldinho postąpił również dzień wcześniej.

- Ja byłem troszkę zawiedziony, dzień wcześniej, jak się pojawił na tej kolacji, gdzie było naprawdę sympatycznie - zaczął. - Siedzieliśmy dłużej, rozmawialiśmy, czy z Carlosem Gamarrą, czy z Edmilsonem. Ronaldinho przyjechał dwie godziny później, usiadł przy stoliku ze sponsorami. Tak naprawdę nic nie powiedział. Na wywiady chętny nie był, nie siedział nawet ze swoimi kolegami - ujawnił dziennikarz w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym, po czym zdradził nieco więcej kulis z dnia meczu.

- Następnego dnia oni przyjechali autokarem na stadion, a on się pojawił w specjalnym vipowskim busie. Zażyczył sobie swoją szatnię, nie siedział nawet z kolegami. Zszedł w 70. minucie, nawet nie brał prysznica na stadionie, tylko się szybko zapakował, czyli spodziewam się, że nawet nie wiedział, jakim wynikiem skończył się ten mecz - domniemywał Borek. Jego zdaniem inne gwiazdy z pewnością zachowałyby się inaczej.

"Widać, że on funkcjonuje w swoim świecie"

- Ja sobie na przykład nie wyobrażam ani Messiego, ani Ronaldo, kiedyś Maradony, żeby się nie przebierali w tej samej szatni w jakimś meczu charytatywnym, gdzie są w jakimś projekcie z Ronaldinho. Widać, że on funkcjonuje w swoim świecie, więc błyskawicznie z tego stadionu odjechał. Odmówił takiej parady samochodem wokół stadionu, bo to było ustalone w scenariuszu. Tylko przy rzucie rożnym się kilka razy ukłonił, pomachał, ale nie poszedł do trybun, żeby dzieciakom popodpisywać autografy w przeciwieństwie do polskich piłkarzy - dodawał wyraźnie rozczarowany Borek, podkreślając, że przecież to właśnie Brazylijczyk był największą gwiazdą, więc mógł zrobić coś więcej.

"Ronaldinho Show" zgromadziło na Stadionie Śląskim ponad 50 tysięcy widzów, a sam mecz dostarczył sporo emocji. Choć tempo gry nie zachwycało, to piłkarze pokazali kilka sztuczek piłkarskich i ciekawych zagrań, które mogły spodobać się publice. Z pewnością na nieco więcej finezji kibice liczyli ze strony Ronaldinho, ale i tak byli zadowoleni, że mogli z bliska zobaczyć legendarnego zawodnika.